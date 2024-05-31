¥é¥¦¥ó¥É3¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È!³à¸¶¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼Áü3ÂÎÌÜ¤òÀßÃÖ¤Ø
¡¡¡Ö¥é¥¦¥ó¥É3¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÆ¼Áü¤ò³¹³Ñ¤ËÀß¤±¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»î¤ß¤Î°ì´Ä¡£´°À®¤·¤¿¤é3ÂÎÌÜ¤ÎÆ¼Áü¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1ÂÎÌÜ¤Ï¡Ö¥ê¥å¥¦¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡º£²ó¤ÏÂæºÂ¤ò´Þ¤á1¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¥±¥ó¡×¤ÎÆ¼Áü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£10·î¤Þ¤Ç¤Ë³à¸¶¿ÀµÜ¼þÊÕ¤ËÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥±¥ó¤Ï¡¢Æ¼Áü¤¬¶áÅ´ÂçÏÂÈ¬ÌÚ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥å¥¦¡×¡¢»ÔÌò½êÊ¬Ä£¼ËÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÕÎï¡Ê¥Á¥å¥ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤ÈÊÂ¤Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¥ã¥é¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥×¥³¥ó¤Î²ñÄ¹¤¬»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤Ç¡¢»Ô¤Ï2022Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£»ÔÆâ¤Ç¤Î¥¥ã¥éÆ¼Áü¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤Ê³¹¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥ó¤ÎÆ¼Áü¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤Î´óÉÕ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¡£»Ô¤Ï4ÂÎÌÜ¤ÎÀ©ºî¤â¸¡Æ¤Ãæ¡£ÎÏ»Î¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ¡×¤Ê¤É¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¸©¤Ê¤É¤È¡ÖÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÎµÜÅÔ¤È¤½¤Î´ØÏ¢»ñ»º·²¡×¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ò¤á¤¶¤¹¡£µµÅÄÃéÉ§»ÔÄ¹¤ÏÆ¼ÁüÀßÃÖ¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¡¢¡Ö1ÂÎÌÜ¡Ê¥ê¥å¥¦¡Ë¡¢2ÂÎÌÜ¡Ê½ÕÎï¡Ë¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë»Ô¤ËÍè¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤ò¼þÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÀ¶¿å¸¬»Ê¡Ë