EXO スホ、タイトル曲「点線面（1 to 3）」MV公開…新しい世界への抱負

EXOのスホがカムバックした。本日(31日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム「点線面(1 to 3)」がリリースされ、タイトル曲「点線面(1 to 3)」のミュージックビデオも公開された。今回のアルバムは、ダブルタイトル曲「点線面(1 to 3)」「Cheese」を含む、多彩なスタイルのロックジャンルの計7曲で構成されており、スホの音楽の世界を満喫できる。

タイトル曲「点線面(1 to 3)」は、ディスコスタイルのファンキーなギターと、ベースリーフが際立つブリティッシュ・ロック(British Rock)ジャンルのナンバーだ。歌詞には点、線、面に次第に拡大される互いに異なる次元の空間のように、アーティストとして新しい世界を作っていくというスホの抱負が込められている。さらに、今回のミュージックビデオは、他人と同じ人生を生きてきた宇宙飛行士のスホが、決まった経路から抜け出して、新しい運命を開拓していく物語を描いている。広大な宇宙で繰り広げられる華やかな映像美とともに、彼のユニークなスタイリングまで確認することができる。また、スホはこの日の午後7時30分からソウル汝矣島(ヨイド)漢江(ハンガン)公園の水光(ムルピッ)ステージで、ニューアルバム発売記念の生配信を行う予定だ。