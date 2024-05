【Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」】6月14日より順次発売予定価格:1回790円

サニーサイドアップは、Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」を6月14日より順次発売する。価格は1回790円

本商品は、夏の風物詩・花火を楽しむサンリオキャラクターズをモチーフにしたHappyくじ。ハローキティやマイメロディ、シナモロール、ハンギョドンなど可愛らしいキャラクターたちのフィギュアやぬいぐるみチャーム、クリアポーチなどがラインナップされる。

LAST賞は「リトルツインスターズ」のBIGぬいぐるみ。取扱店はファミリーマートやローソン、ドン・キホーテ、イトーヨーカドー、古本市場、WonderGoo、GEO、駿河屋、玉光堂、ニューデイズ、TSUTAYA、一部のサンリオショップなどとなっている。

【ラインナップ一覧】

・フィギュア賞(全10種)

・ぬいぐるみチャーム賞(全7種)

・巾着バッグ賞(全5種)

・クリアポーチ賞(全8種)

・コンパクトミラー賞(全8種)

・ラメアクリルチャーム賞(全8種)

・ダイカットステッカー賞(全8種)

・LAST賞(リトルツインスターズ BIGぬいぐるみ)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. E24052103