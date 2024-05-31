ハローキティやマイメロディが花火を楽しむ！ Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」6月14日発売
【Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」】
6月14日より順次発売予定
価格：1回790円
6月14日より順次発売予定
【ラインナップ一覧】 【フィギュア賞（全10種）】 【ぬいぐるみチャーム賞（全7種）】 【巾着バッグ賞（全5種）】 【クリアポーチ賞（全8種）】 【コンパクトミラー賞（全8種）】 【ラメアクリルチャーム賞（全8種）】 【ダイカットステッカー賞（全8種）】 【LAST賞（リトルツインスターズ BIGぬいぐるみ）】
(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. E24052103
6月14日より順次発売予定
価格：1回790円
サニーサイドアップは、Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」を6月14日より順次発売する。価格は1回790円
本商品は、夏の風物詩・花火を楽しむサンリオキャラクターズをモチーフにしたHappyくじ。ハローキティやマイメロディ、シナモロール、ハンギョドンなど可愛らしいキャラクターたちのフィギュアやぬいぐるみチャーム、クリアポーチなどがラインナップされる。
LAST賞は「リトルツインスターズ」のBIGぬいぐるみ。取扱店はファミリーマートやローソン、ドン・キホーテ、イトーヨーカドー、古本市場、WonderGoo、GEO、駿河屋、玉光堂、ニューデイズ、TSUTAYA、一部のサンリオショップなどとなっている。
Happyくじ「Sanrio characters HANABI 2024」
6月14日より順次発売予定
価格：1回790円
【ラインナップ一覧】
・フィギュア賞（全10種）
・ぬいぐるみチャーム賞（全7種）
・巾着バッグ賞（全5種）
・クリアポーチ賞（全8種）
・コンパクトミラー賞（全8種）
・ラメアクリルチャーム賞（全8種）
・ダイカットステッカー賞（全8種）
・LAST賞（リトルツインスターズ BIGぬいぐるみ）
(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. E24052103