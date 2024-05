ドランクドラゴン・塚地武雅

ドランクドラゴンの塚地武雅が27日、自身のX(Twitter)を更新。13人組K-POPグループ・SEVENTEENのライブに行った際に起きた出来事を明かした。○ネットで「平和な世界」「めちゃくちゃ面白い」と話題にSEVENTEENは、5月25〜26日に神奈川・日産スタジアムで「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」を開催。塚地は25日に「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN やっぱ凄かった!」と同公演を観に行ったことを明かし、「アイドルであり、アーティストであり、エンターテイナーであり、スーパースター」「なのに近所の兄ちゃんのような親近感も…。これが凄い!」とSEVENTEEN初の日産スタジアム公演を絶賛。「今日も一緒に沢山遊んでもらった〜」とライブの余韻に浸っていた。

その後、27日に再びXを更新すると、この日のエピソードとして、「ちなみに今日のセブチのライブ。隣の席の女の子達が優しくて、ビジョンでVが流れてる時に『飴、食べます?』と声かけてくれて『ありがとう!』って頂いてマスク下げて食べたら『えっー?!塚地さーん!! ギャーー!!』ってなってくれて、周りの人らも『えっー?!』『ほんとだ、塚地さんだー!』『普通にいるー!』みたいになって。笑」とライブ会場でファンに気づかれてしまったことを告白。後方の観客は塚地の後ろ姿しか見えないせいか、「なぜかすごい飛躍して『スングァンのお父さんが来てるって?』『あそこのピンクの帽子、スングァンのお父さんらしいよ!』って聞こえてきて。笑」とSEVENTEENのメンバー・スングァンの父に勘違いされる展開に。そのため、この騒動が起きた原因について、「塚地、スングァン父が似てるからなのか?笑」と分析していた。こうした投稿にファンからは、「隣に塚地さんがいたら私もめっちゃ驚くと思う」「塚地さん自分でチケット買って一般人として混じって来ているから本当推せる」「ファンの鑑だ!」「塚地さんがCARATなのが嬉しい」「やばい、めちゃくちゃ面白い笑」「スングァンの父ww」「塚地さんが一般席にいるのがすごくいい」「これ飴ちゃんあげた女の子も戸惑うやつww」「平和な世界」「私も遭遇したい!一緒に盛り上がりたい!」「ほっこりエピかわいい」など多くの反響が寄せられ、2,500件を超えるリポストで拡散されている。