◆三宅健、New Album「THE iDOL」CD&配信リリース決定

【モデルプレス=2024/05/31】三宅健が6月5日に発売するNew Album「THE iDOL」がCDに加えて配信リリースされることが決定。併せて、同日0時には本アルバムのリード曲を制作したWurtSが監督、さらに特別出演する「ホーンテッド」Official Music Videoをプレミア公開することも発表された。このたび、WurtSをはじめ三宅のオファーで集まった豪華アーティストの参加情報も発表された。

◆「THE iDOL」リリース情報

発売日の6月5日0時に「ホーンテッド」Official Music Videoのプレミア公開に先駆け、5月31日には、プレミア公開のページが開設され、謎の世界観が本編を期待させる予告編が公開となった。(modelpress編集部)・CD<通常盤>スリーブジャケット仕様20P歌詞ブックレット【CD】全14曲収録01.ホーンテッド02.Ready To Dance03.100CANDLE04.DROP05.iDOLING06.ジェットコースター07.I’m good08.circus09.mydoll10.Unzari11.ドラマチック12.BOY13.Love Bottle ※Bonus Track14.星に願いを ※Bonus Track・初回生産限定盤A CD+GOODSスリーブジャケット仕様24P歌詞ブックレット(Type A)GOODS:iDOLINGオリジナルキーホルダー※ランダム封入2種【CD】全12曲収録01.ホーンテッド02.Ready To Dance03.100CANDLE04.DROP05.iDOLING06.ジェットコースター07.I’m good08.circus09.mydoll10.Unzari11.ドラマチック12.BOY・初回生産限定盤B(IVY 盤)CD+Blu-rayトールサイズデジパック仕様24P歌詞ブックレット(Type B)iDOLINGアザージャケット(THE iDOL ver.)※iDOLING配信ジャケットを通常盤/初回生産限定盤Aのジュエルケースサイズにリサイズしたアザージャケット。【CD】全12曲収録01.ホーンテッド02.Ready To Dance03.100CANDLE04.DROP05.iDOLING06.ジェットコースター07.I’m good08.circus09.mydoll10.Unzari11.ドラマチック12.BOY【Blu-ray】1.Ready To Dance(Official Music Video)2.iDOLING(Official Music Video)3.特典映像「一緒に踊ればカロリーゼロでI’m good」・特典付3形態まとめ買い「THE iDOL」初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤3形態まとめ買い特典:オリジナル特典カード※個別商品カートより全3形態購入では、本特典は付与されない。※初回生産限定盤を含むため、在庫なくなり次第販売終了。【Not Sponsored 記事】