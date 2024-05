“活動中断”NCT ロンジュン、約1ヶ月ぶりにインスタを更新！ファンから歓喜の声

活動を中断しているNCTのロンジュンが、久々に近況を伝えた。30日、ロンジュンは自身のInstagramに「真夏にcrazyなこと」というコメントと共に、数枚の写真を掲載した。写真で彼は、暑い気候には合わないニット帽、マフラー、コートを身に着けている。季節と正反対な彼の服装が視線を捉えた。ロンジュンはサングラスを下ろしてカメラを見つめ、はっきりとした眉毛と目元で鋭い印象を完成させた。クールな表情で、デビュー初期とは異なる魅力をアピールした。キュートなルックスと愛嬌たっぷりな性格で有名だった彼の新しい魅力にファンは歓呼している。

他の写真では手と足を上げながらお茶目な一面を披露。落ち着きのある衣装と対照的なはつらつとしたポーズでファンの笑いを誘った。その後続々と写真を投稿し、約1ヶ月ぶりに再開されたSNS活動に、ロンジュンのファンは喜びを示している。ファンは「ロンジュン、久しぶり。幸せになってね」「暑くないの? 可愛い」「ステージ上のロンジュンに会いたい」「シズニー(NCTのファンのNCTzenの愛称)がいつも応援していること、忘れないでね」などの反応を見せた。ロンジュンは先月、体調不良と不安症状により、活動を中断した。今月開催されたNCT DREAMのワールドツアーの韓国公演や、京セラドーム大阪と東京ドームで行われた公演にも不参加となった。ロンジュンは2016年にNCT DREAMのメンバーとしてデビューし、「Chewing Gum」「My First and Last」「We Go Up」などの曲で人気を集めた。