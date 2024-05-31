ÅÄÃæ¹±À®¡¡°æ²¬°ìæÆ¤ÎºÆÀïÈÝÄêÈ¯¸À¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¡¡£Ö£±Àï¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£³ÂçÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬£³£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢£··î£²£°Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¹±À®¡Ê£²£¸¡áÈªÃæ¡Ë¤¬Æ±µé£±£²°Ì¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê£²£¸¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àï¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥«¥»¥°¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÇË¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂ®£²£±ÀïÌÜ¤Ç£´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¼è¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¤â£Ë£Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤Ï£Ë£Ï¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤¦¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï²¦ºÂÅý°ìÀï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥íÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿£×£Â£ÁÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¡£°æ²¬¤Ï£··î£·Æü¤Ë£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È²¦ºÂÅý°ìÀï¡¢£¶·î£²£¹Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç£×£Â£Ã²¦¼Ô¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Á°£É£Â£Æ¡¦£×£Â£Ï¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤È¡¢¼«¿È¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤ËÆ±µé¤Î²¦¼Ô£³¿Í¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î»î¹ç¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ËÉ±ÒÀï¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡×¤È¡¢¼«¤é¹¥ÆâÍÆ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÄÃæ¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î²óÅú¡×¤ÈÍý²ò¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï£´ÃÄÂÎÀ©ÇÆ¡£¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤Î´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¼«Ê¬¤Î·ý¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¡£