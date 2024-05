STARTO ENTERTAINMENTの所属アーティストによる合同イベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』が5月30日に京セラドーム大阪にて最終公演を迎えた。松本潤(嵐)と大倉忠義(SUPER EIGHT)が演出を手がけ、全14組が出演。参加メンバーがそれぞれのSNSからオフショットを投稿している。

山田涼介(Hey! Say! JUMP)は「望とみっちーに写真を撮ってと言われて撮ったけどさ、2人がさでかすぎんだ。やめてよ」と綴り、小瀧望(WEST.)、道枝駿佑 (なにわ男子)とのスリーショットをポスト。さらに撮られていることに気づかない菊池風磨(timelesz)の隠し撮りも数多くアップしている。

そんな菊池は「#サトウがデカくなっていた」のハッシュタグを添え、小瀧をセンターにした松島聡(timelesz)とのスリーショットを上げ、コメント欄にはファンからの総ツッコミが入っている。

中丸雄一(KAT-TUN)は、「大阪公演。最高の祭りだった。こんなエンタメで世の中が溢れればいいんだ。素晴らしいライブだった」と記し、同じ『よにのちゃんねる』メンバーの山田、菊池との写真を撮影。それに菊池は「良いこと言うじゃん」とコメントしている。

小山慶一郎(NEWS)は上田竜也(KAT-TUN)を隠し撮り。「全然気付いてない!!アハハハハ」「俺もやる時はやるのよ」と投稿した結果、上田のアカウントには「俺を盗撮していた刑を執行」され、“小山の小山”が使い物にならなくなった様子が晒し者にされている。

(文=リアルサウンド編集部)