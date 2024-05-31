J3µÜºê¡¢¡È¿·¥ë¡¼¥ë¡É¤ÇU-19ÆüËÜÂåÉ½FW¹â²¬Îâñ¥¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ë¡ª¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤â¡ÖÄ¶¹â¹»µé¥¹¥È¥é¥¤¥«¡½¡×¤È¶½Ê³
J3¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï31Æü¡¢µÜºê¸©¤Î¶¯¹ë¡¦Æü¾Ï³Ø±à¹â3Ç¯¤ÎU-19ÆüËÜÂåÉ½FW¹â²¬Îâñ¥¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤è¤ê¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹â²¬¤Ï2007Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
¹â²¬¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤ËÎý½¬»²²Ã¡£Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Çº£²ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÀ©ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¤ßÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¹â²¬¤Ï¤³¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑÂè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤Ï¡¢Æ±°ìÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹â²¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤¬Âè1¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢µÜºê¤¬°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Çº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¹â²¬¤ò¡ÖÄ¶¹â¹»µé¥¹¥È¥é¥¤¥«¡½¡×¤È¾Ò²ð¡£ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß19°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤â¡Ä¤Þ¤À¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¹Ô¤¡×¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¹ñÆâ¤Î5Ì¾
¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¤¯U-19ÆüËÜÂåÉ½FWÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¹â3Ç¯¡Ë¤â¹â²¬¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·Á¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬°ÊÁ°¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£