超話題の大ヒット韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』(U-NEXTで独占配信中)。アジアのみならず、フランス、アメリカ、イギリス、カナダ、ブラジルなど、世界中で高い人気を博しています。5月28日(火)、ついに最終回が放映され、16話で完結しました。X(旧Twitter)では「ロスから抜け出せない」「没入感ハンパなかった」「キャストとスタッフに感謝してもしきれない」「ここまでハマれるドラマはこれから出会えるのか…」「ニヤニヤと涙が止まらない」という多くの感動コメントがポストされています。

超話題の韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』オリジナルサウンドトラックが発売!

ライブシーンは圧巻!とにかく歌もビジュアルも最高。声質の良さ、歌の上手さ、音楽の良さが際立つライブシーンは必見

N.Flying、ユ・フェスン(N.Flying)、ジョンホ(ATEEZ)、ミンニ((G)I-DLE)らの歌唱曲10曲とスコア38曲を計2枚に収録!

劇中に登場するバンドECLIPSEのスペシャルアルバム[ECLIPS special mini]

ドラマの人気はとどまることを知らず、韓国では6月5日(現地日時)にオリジナルサウンドトラックを発売することが発表され、5月22日から予約が始まりました。完成度の高い作中の楽曲もドラマの人気のひとつであったため高い関心を集めています!■ピョン・ウンソクが歌う必見のライブシーンドラマ『ソンジェ背負って走れ』で特に熱視線を集めたのが、ピョン・ウソク演じるリュ・ソンジェ。劇中ではECLIPSEという4人組バンドのボーカルという設定で、1話目で見られるECLIPSEの圧巻のライブシーンは必見! メロディアスな曲調の中に響くソンジェの高音が美しい! バンドサウンドにのったソンジェの甘い歌声が心に響きます。ちなみにドラマの中で流れるアップテンポで印象的なナンバー「Star」を歌っているのはECLIPSEのリーダー兼ギター担当で親友のペク・インヒョク役を演じたイ・スンヒョプ。「Star」はイ・スンヒョプが実際にボーカルとして活動している人気バンド「N.Flying」の楽曲で、ドラマの最終回にソンジェと行った(呼び出された)ジュエリーショップで、イ・スンヒョプ本人がアカペラで披露していたことも話題に!■ドラマ未公開!ピョン・ウソクが歌う「Star」も収録!オリジナルサウンドトラックは予約必須!今回のオリジナルサウンドトラックには、リュ・ソンジェ(ピョン・ウソク)がボーカルを務めるECLIPSEのCDも封入されます! ドラマを見るうちにECLIPSEのファンになった方も多いのでは? ECLIPSEファンにとっては待望のCDとなりますね!日本では輸入盤としてAmazonや楽天で予約を開始していますが、輸入盤となるため数量は限定的。輸入盤につき発送日はショップによって異なり、韓国の発売日(6月5日)から数日後以降となっている模様。韓国でも人気が高いため、早めにチェック&予約がおすすめ。今回発売されるオリジナルサウンドトラックは3枚組。N.Flying、ユ・フェスン(N.Flying)、ジョンホ(ATEEZ)、ミンニ((G)I-DLE)らの歌唱曲10曲と、スコア38曲を収録したの2枚の[OST ver]。・デジパック(240x150x13mm)・フォトカード(55x85mm/4枚)・フォトブック(230x140mm/72p)・フィルムフォト(70x180mm)・フォトスタンド(135x210mm)・メッセージポストカード(110x150mm/4枚/未確定)・ブックマーク(72x80mm)・パズルマグネット(230x140mm)もセットになっていて、とっっっても豪華な内容となっています。それに加えて劇中に登場するバンドECLIPSEのスペシャルアルバム[ECLIPS special mini]が1枚。こちらにも・デジパック(240x150x12mm)・フォトカード(55x85mm/4枚)・フォトブック(230x140mm/68p)・フォトフレーム(55x85mm)・スペシャルチケット(70x140mm)・ハングタグ(20x75mm/25x25mm)・ステッカー(230x140mm)が入っており、再びドラマの世界に浸ることができそう。そして[ECLIPS special mini]には、ECLIPSによる「Star」が CD only特典として入ってるんです…!ソンジェ演じるピョン・ウソクの歌声が奏でる「Star」がフルで聞けるのは嬉しい悲鳴…!<収録曲>■DISC1 [OST ver]01. Star - N.Flying02. 夢のようで - ミンニ ((G)I-DLE)03. この気持ちを伝えてもいいかな - UMJI04. スーパーウルトラマン - ドンドンマン05. A Day - ジョンホ(ATEEZ)06. そうだったみたい - ユ・フェスン (N.Flying)07. 独白 - ジェヨン08. 春の雪 - 10CM09. プレゼント - ハ・ソンウン10. 離れないで - DOKO■DISC2 [OST ver]01. My only One Star02. Lonely Planet03. Swing Of Hips04. Plain Mat05. Heavy Thoughts06. Warmth07. Our Dream08. Holland09. Me, Myself10. Let's Fight11. Long Day12. Clockwise13. Black Tail14. Small Candy15. Ark16. Time Machine17. The News18. Breeze19. Walking Cat20. Youth21. My Cat22. Art Tech23. Dream Loop24. Sweet Time25. Harmony26. Fresh Day27. Jump28. Sol Life29. Not Over You30. Holly Molly31. Last Loop32. Zany Clown33. Pulse34. Underwater35. The More I Do36. Secretly, Stealthily, Quietly37. It's Alright38. Looming Shadow■DISC3 [ECLIPS special mini]01. Star - CD Only02. 夕立03. Run Run04. You & I05. 会うから06. I'll Be There※内容はメーカー発表のもの。韓国版の仕様のため日本語はなし■ドラマ『ソンジェ背負って走れ』あらすじ高校生の時に不慮の事故に遭い、歩くこともできず人生の希望を失ったイム・ソル。偶然つながったラジオ番組から流れた、バンド「ECLIPSE」のボーカル、リュ・ソンジェの言葉に救われ、ソルは彼の熱狂的なファンに。2022年最後の日、ソルはECLIPSEのライブに向かいますが、アクシデントが続きライブ会場に入ることができませんでした。そんなソルの前に現れたのはなんと、生きる希望をくれた推しソンジェ…! ソンジェから傘を渡され感激するソル…。しかし数時間後突然の彼の訃報に世間は騒然とします。オークションで落札したソンジェの私物の時計を握りしめ号泣するソルは、運命に導かれるようにソンジェが生きている高校時代にタイムスリップして…。ソルは水泳大会に参加していたソンジェを見つけ、悲しい運命から救おうと奔走します。果たしてソルはソンジェを救うことができる!?今最も話題の韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』。ドラマの中の楽曲が音源チャートにランクインするなど、韓国内でもブームは拡大中。最終回を迎えてロスがつらい…という方は、ぜひオリジナルサウンドトラックでドラマの世界をより深く楽しんでみてください!『ソンジェ背負って走れ』(C) CJ ENM Studios Co., Ltd. U-NEXT独占配信中※本ページの情報は2024年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。【文=みやしま】