7月6日スタートのウルトラマン新シリーズ「ウルトラマンアーク」の音楽情報が発表され、オープニング主題歌を浅倉大介&貴水博之のユニットaccess、エンディングテーマを5人組のアニソンボーカルユニットARCANA PROJECTが担当することが明らかになった。

「ウルトラマンアーク」は、怪獣防災科学調査所「SKIP」に入所したばかりの主人公・飛世ユウマ(戸塚有輝)が、光の使者“ルティオン”と一体化し、ウルトラマンアークとして地球の未来を守るさまを描く特撮ドラマ。メイン監督を辻本貴則、シリーズ構成&メイン脚本を継田淳が務め、主要キャストに金田昇、水谷果穂、西興一朗が名を連ねる。

オープニング主題歌「arc jump’n to the sky」を歌うaccessは、1992年11月にデビュー。「ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA」前期OP主題歌も作曲したキーボーディストの浅倉と、「仮面ライダーエグゼイド」の仮面ライダークロノス/檀正宗役でも知られるヴォーカリストの貴水からなるユニットで、二人の透き通る歌声と音色が土曜日の朝を彩る。

また、エンディングテーマ「メラメラ」を担当する ARCANA PROJECT は、でんぱ組.incや虹のコンキスタドールといったアイドルユニットが所属する「DEARSTAGE」と、数々のアニメヒットソングを生み出し続けている「Lantis」が共同プロデュースを手掛けるユニット。タロットカードの世界観をモチーフにした桜野羽咲、花宮ハナ、相田詩音、空野青空、天野ひかるの5人が個性溢れるボーカルとパフォーマンスで番組を締めくくる。

7月21日には「arc jump’n to the sky」「メラメラ」のシングルCDが発売決定。ソフビ付き盤には、「ウルトラヒーローシリーズ ウルトラマンアーク」のイマージネーションver.とブルーイマージネーションシルバーver.がそれぞれ同梱される。

accessと ARCANA PROJECT のコメントは以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

access

「ウルトラマンアーク」の主題歌を担当させていただき、accessとして大きな喜びと共にワクワクのトキメキを持って制作しました。僕たちも子供の頃から大好きなウルトラマンが、60年近くに渡ってずっと日本の子供たちに夢と勇気を与え続けてくれている事に、感動と感謝の気持ちでいっぱいです。そして2024年に、夢を見る事、想像する事を力にするアークにすごく共感し、その気持ちをそのまま曲にしました。「ウルトラマン」へのリスペクトとポジティブな気持ちを感じてもらえたら嬉しいです。

ARCANA PROJECT

「ウルトラマンアーク」エンディングテーマを担当させていただく ARCANA PROJECT です。誰もが知る「ウルトラマン」という歴史ある作品に携わらせていただけること、とても嬉しく思います。今回の楽曲「メラメラ」は、夢を見て追いかける人の心に寄り添う、太陽のように明るい楽曲になっています。未来は自分の手で切り開いていけるというメッセージを込めて歌わせていただきました。ダンスは思わず真似したくなる、とても楽しい雰囲気に仕上がっているのでぜひ一緒に踊ってほしいです! ARCANA PROJECT 一同、太陽のようにメラメラとアツく! そして、想像力を解き放ってウルトラマンアークを盛り上げます!

「ウルトラマンアーク」テレビ東京系6局ネットほかにて7月6日(土)午前9時スタート