好みの握りを1貫から頼めるカジュアルな寿司店など、注目の14店を紹介！〈大木淳夫の5月の新店アドレス〉

数々のおいしいお店を訪れ、食べロググルメ著名人として、食べログマガジンでもさまざまなお店を教えてくれる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが注目する新店をずらりと紹介します。

教えてくれる人

大木淳夫



「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。

好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。最新刊「東京最高のレストラン2024」が発売中。

話題店の勢いが止まらない東京の東エリア

わざわざ食べに行きたい、カニクリームコロッケ

すっかりグルメエリアとして定着した清澄白河には5月9日、ビストロ「Lol.」がオープンです。古民家を改装した店内はレトロな感じを残しつつ、モダンな空間に。

料理は「タケノコの甘口メンマ」などの500円均一のおばんざいから、「スープ・ド・ポワソン」までノンジャンル。蟹味噌と焦がしニンニクを使った「ロルのカニクリームコロッケ」はぜひ。ワインは幅広いラインアップで、自社製クラフトビールも。

ロルのカニクリームコロッケ 出典:ぐりまーついんずさん

オーナーソムリエの富田逸斗さんは、ミシュラン三つ星「レフェルヴェソンス」出身で、軽やかで安心感のあるサービスでもてなしてくれます。昨年、汐留横丁にカジュアル形態で出店していた時にも訪れているのですが、こちらは段違いの完成度。まだまだ進化しそうで楽しみです。

生ハムに全力を捧げるシェフの店

<店舗情報>◆Lol.住所 : 東京都江東区清澄2-5-3TEL : 050-5593-3256

そして“裏浅草”として人気の浅草・観音裏には4月3日、「nacol」がオープンしました。オーナーシェフの家亀智裕さんは、蒲田でイタリアン「リボリータ エ サルメリア」を営んで繁盛していたのですが、自ら生ハムを作るべく移転。ワンオペで生ハムを製造する期間はお休みにするようです。

オーナーシェフの家亀智裕さん 撮影:山田大輔

訪れた日はフランス産のジャンボン・ド・バイヨンヌでしたが、極限まで薄くスライスされたフワッフワを、自家製ブリオッシュと発酵バターと共にいただくスペシャリテは必食です。

生ハム発酵バターブリオッシュ 撮影:山田大輔

雰囲気も楽しめるピッツァ、ビストロ、クレープカフェ

人気店になること間違いなしのピッツェリア

<店舗情報>◆nacol住所 : 東京都台東区浅草3-28-9 サイドプレイス 1FTEL : 050-5593-4162

東京の西エリアも負けていません。久しぶりにおいしいピッツァを堪能できたのが5月10日、参宮橋にオープンした「SAM woodfired」です。

マルゲリータ。ピザはテイクアウトも可能 撮影:食べログマガジン編集部

三鷹の人気店「武蔵野カンプス」でシェフだった後藤崇暁さんのお店で、評判の山宮かまど工業所製の薪窯を使用。生地を通常より長く熟成させ、イースト菌も少なくすることでピッツァは何とも軽やかな味に。この窯で焼くポテトのカチョエペペも素晴らしく、豊富なナチュラルワインが進みます。カウンターのみで音楽はLPレコード。完全な住宅街にありますが、すぐに人気が出そうです。

ランチ営業がうれしい、奥渋のビストロ

<店舗情報>◆SAM wood fired住所 : 東京都渋谷区代々木4-45-5 パークテラス参宮橋101TEL : 不明の為情報お待ちしております

4月15日には、渋谷のいわゆる裏渋エリアにビストロ「Henderson(ヘンダーソン)」がオープンしています。近所の人気店「CHOWCHOW」「PEZ」の姉妹店でランチも営業。夜はカスレやポアロヴィネグレット、ジャンボンブランといった定番ビストロ料理が揃います。店員さんがおすすめしてくれた「タコのソテー 大葉と茗荷」も美味でした。

タコのソテー 大葉と茗荷 出典:mamiix15さん

クラシカルな料理とワインがメインながら、若いお客さんで早い時間から満席になるのは素晴らしい。雰囲気とメニュー、価格のバランスが絶妙なのでしょう。

自信のクレープ一本で勝負

<店舗情報>◆Henderson住所 : 東京都渋谷区宇田川町41-28 茂木ビル 1FTEL : 03-6455-0005

4月30日、笹塚と東北沢の間にオープンしたカフェ「ØC tokyo(オーシー トウキョウ)」は、人気建築家クマタイチさんの設計で、メニューはクレープとドリンクのみ。このクレープは、「Kabi」出身で、今はデンマークで「noma」のソムリエが開いたレストランのシェフを務める田井將貴さんのレシピ。

バターを少しずつのせながらいただくスタイル 出典:tabearuki.jpさん

私が訪れた日は、帰国中の田井シェフが焼いたものをいただけましたが、これほど特徴的なクレープがあるのかと驚きました。ザクザクした食感のデンマーク産ブラウンシュガーの強い甘み、黄金色のグラスフェッドバターの風味、外はカリッと、中はもっちりと焼けた生地。クレープひとつで勝負するなら、これくらいのオリジナリティが必要ですね。

ランチで訪れたい満腹感抜群のお店たち

サラリーマンをとりこにし続ける、豚肉炒め定食

<店舗情報>◆ØC tokyo住所 : 東京都世田谷区北沢5-27-16 KMK 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

4月26日にオープンした「五反田JPビルディング」1階にあるフードコート「五反田食堂」には、話題店が並びます。

予約数年待ちの「食堂とだか」系列の「ここにもとだか」を目指して訪れましたが、当然満席だったので、もう一軒気になっていた「食事処 志野」へ。TOCビルの老舗がこちらへ移転しました。もちろんオーダーは同店名物の“ニクシチ”こと「豚肉七味炒め定食」。近隣サラリーマンをとりこにし続けた味は健在で、タレを存分に吸ったキャベツまで旨い。クセになります。

豚肉七味炒め定食 出典:YJimmyさん

洋食の名店が手がけるカレーライス

<店舗情報>◆食事処 志野住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング 1F フードホールTEL : 03-3494-4988

そしてせっかくだからと、新宿でその名を轟かす洋食の名店が出した「アカシア 五反田食堂JPビル店」にも。ロールキャベツが大変有名ですが、もうひとつの名物である「極辛カレーライス」をテイクアウトしました。“旨さを極めたカレー”という意味なので、辛いのが苦手な人でも大丈夫です。骨付きチキンと共に、スパイスが香る旨みを堪能できます。

写真はカレーとロールキャベツのセット 出典:YJimmyさん

リピートしたくなるヤミツキカレー

<店舗情報>◆アカシア 五反田食堂JPビルディング店住所 : 東京都品川区西五反田8-4-4 JPビルディング 1FTEL : 03-6420-3787

5月9日、神保町には「カレーの弐番亭 神保町本店」がオープンしました。店主は「東京 焼き麺スタンド」「BANANA STAND」と、エッジの利いた話題店を展開してきた黒田康介さん。今回はなんと基本のメニューが40種でトッピングも40種。辛さは甘めから20辛まで14段階でご飯の量が8段階と、多彩過ぎるラインアップ。そしてカレーのプロデュースはラーメン「八咫烏」で有名な居山勢さん。

手前が「クロダさん」 出典:マーコラーメンさん

悩んだ末に店主の名を冠した、豚角煮、ほうれん草ソテー、ヒレカツの「クロダさん」をオーダーしました。いわゆるシャバシャバ系のルーで全体のバランスがよく、また来たくなる味とボリューム。リピーターが多くなりそうです。

大阪の文化も味わえる焼きそば専門店

<店舗情報>◆カレーの弐番亭住所 : 東京都千代田区神田神保町3-12-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

近隣会社員向けの飲食店が立ち並ぶ激戦地、ニュー新橋ビル1階に5月5日オープンしたのは「頂上(TEPPEN)」。太麺でソースが甘い、大阪風焼きそばのお店です。

ご飯、味噌汁、漬物は無料 出典:アキラsさん

しかしなんと、焼きそばを頼むと必ずご飯とお味噌汁が付いてくるんです。驚きましたが関西では当たり前なのかと思い、 Facebookでヒヤリングしたところ、どうも違和感はないようで。「肉野菜炒めだと思えばいい」など、なるほどなアドバイスをいただきました。メニューには生卵のついた「すき焼き風焼きそば」という、ご飯に合いそうなメニューもあったので、次回はそれで再チャレンジしてみます。

大人気エリア麻布十番・六本木には大人のイタリアンと3業態を楽しめるお店が

本場で修業したシェフが腕を振るうイタリアン

<店舗情報>◆頂上住所 : 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル 1FTEL : 03-6268-8101

毎月のように話題店が出現する麻布十番には、5月1日にイタリアン「B-TRE」がオープンしました。昨年末、惜しまれつつ閉店した「イル・マニフィコ」があった場所です。

カウンターから眺める風景も楽しい 写真:お店から

オーナーシェフは「ラ・ビスボッチャ」で修業後に渡伊。帰国後、西麻布「マリエモンティ」で7年間シェフを務めた39歳の鈴木光薫さん。人気店で腕を振るってきただけあって、前店からコンビを組む、女性スーシェフと共にオールアラカルトの料理を見事に仕上げていきます。オープンキッチンなので、カウンターで調理風景を眺めながら、手打ちパスタやワインを楽しめます。

手打ちパスタ 撮影:大木淳夫

プラントベース、でも満足感はたっぷり

<店舗情報>◆B-TRE住所 : 東京都港区麻布十番1-4-3 熱田ビル 1FTEL : 03-6459-1264

4月27日、六本木ヒルズノースタワー1階にオープンした「HOBA/TOSSO 六本木ヒルズ」は面白い業態です。昼はカレー店「HOBA」、夜はラーメンと創作料理の「TOSSO」として営業。さらにテイクアウトのドーナッツ店「OSCAR WILDE」も併設しています。

「精進料理 醍醐」4代目の野村祐介さんがプロデュースしていて、植物由来の、いわゆるプラントベースフード。夜にうかがいましたが、店内はテーブルとカウンターで12席程度とコンパクト。軽くワインとおいしい野菜料理をつまみつつ、締めに「焼きネギ醤油ラーメン」や「ミニ焼きカレー」をいただき、これはいいなと。昼のカレーも評判が高いようです。

焼きネギ醤油ラーメン 写真:お店から

あの人気寿司グループはラーメン店と息子店をオープン

評判の寿司店がラーメンに進出

<店舗情報>◆HOBA 六本木ヒルズ住所 : 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズ ノースタワー 1FTEL : 03-6271-5368<店舗情報>◆TOSSO住所 : 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズ ノースタワー 1FTEL : 03-6271-5368<店舗情報>◆オスカーワイルド住所 : 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズ ノースタワー 1FTEL : 03-6271-5368

「鮨 銀座 おのでら」が、今や伝説レベルの寿司店「あら輝」のあった場所にオープンしたのが2013年。「東京最高のレストラン2014」では注目店として取り上げていて、座談会で“今度、ハワイ店をオープンするみたいですねえ”なんて話していたのですが、あれよあれよと一大勢力に。

そしてついにラーメンに進出です。5月1日、表参道にオープンしたのが「麺 銀座おのでら本店」。総合プロデュースは「薪焼 銀座おのでら」の寺田惠一料理長。2013年、28歳で「ティルプス」シェフに就任し話題になった方です。

特製醤油ラーメン 出典:ぴーたんたんさん

1,450円の「特製醤油ラーメン」を注文しましたが、特徴は中央にのったハーブバター。こちらを少しずつ溶かすことで味の変化を楽しめるという、フレンチ出身シェフならではの仕掛けです。個人的には鴨のチャーシューがなにより抜群でした。

お好みでサクッと握りを

<店舗情報>◆麺 銀座おのでら 本店住所 : 東京都港区北青山3-5-40 PRYME CUBE表参道 1FTEL : 050-5593-4036

ちなみに4月19日には渋谷に「廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店」もオープンしています。「廻転鮨 銀座おのでら」のセカンドラインという位置づけで、回転はしません。モバイルオーダーで、「渋谷スクランブルロール」などのSNS映えするメニューもいろいろあるのですが、お好みで好きな握りを食べたい時などにはとても重宝するお店です。マグロはやま幸。そう、今年の豊洲市場の初競りで、一番マグロを落札したのはONODERA GROUP・やま幸連合でした。

やま幸本まぐろ 大トロ 写真:お店から

なお7月には赤坂に「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」もオープンし、鰻ジャンルにも進出するようです。

<店舗情報>◆廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル B1FTEL : 未開通

※価格は税込です



文:大木淳夫

