映画や漫画には「異常な速度でタイピングするハッカー」が登場することがありますが、現実にもフィクションに負けず劣らずのタイピング速度を誇る人々がいます。オンラインタイピングサイトのMonkeytypeで世界1位の座に君臨するのは「MythicalRocket(Rocket)」を名乗る17歳の少年とのことで、テクノロジー系メディアのPCMagがRocketにインタビューした内容を公開しています。

The World's Fastest Typist Is 17 Years Old, and His Next Trick Is Topping 305 Words Per Minute | PCMaghttps://www.pcmag.com/articles/the-worlds-fastest-typist-is-17-years-old-and-types-at-305-wpmRocketはMonkeytypeにおいて複数のタイピング世界記録を持っていますが、その中でも際立っているのが「15秒間部門で分速305語」の記録です。平均的な人のタイピング速度が分速40語ほどであることを考えると、いかにRocketの記録が突出しているのかがわかります。実際にRocketが15秒のタイピングで分速305語を達成した瞬間は、YouTubeに動画としてアップロードされています。TYPING 305 WPM FOR 15 SECONDS [WORLD RECORD] - YouTubeMonkeytypeで15秒間のタイピングテストを繰り返すRocket。画面中央にある文字をできる限り速く、正確に入力する方式のテストで、文字の上にある左端の数字が残り秒数、その右が分速換算の入力語数を表しています。文字の下側に入力しているRocketの指とキーボードが映っています。まるで早送りのようなスピードで指が動いており、人間業とは思えません。序盤でタイプミスが発生したり頭の語が不利だったりした場合、即座に次のテストに切り替えているようです。動画開始から数回目のテストがスタート。ほとんどタイプミスをすることなく終盤へ。勢いは止まることなく、分速305語(正確なスコアは分速304.76語)の世界記録を達成。Rocketは喜びのあまり大声を上げました。RocketはPCMagのインタビューに対し、本格的にタイピングに熱中しだしたのは3年ほど前だと述べています。それ以前は学校にタイピングの授業などはなかったものの、ネットのタイピングゲームをいくつかプレイしたことがあったとのこと。Rocketが自身のタイピングの速さに気がついたのは、Minecraftでたくさんチャットをするようになってからでした。「ある時、僕のタイピングがちょっと速いことに気がついたので、もう少し速くなりたいと思いました。これは一種のチャレンジで、最初は分速150語を目標にして、それが達成できたら今度は分速160語を目標にして、分速200語まで到達しました」と述べています。いったん分速200語に満足してタイピングから離れたRocketでしたが、またタイピングをやりたいと思い直して修行を重ね、分速300語を超えるレベルになりました。「毎日15〜30分くらいMonkeytypeをやって、ひたすら全力でタイピングしました。それを続けていたらだんだん速くなったんです。今は60秒と15秒の世界記録を持っています。他の記録も持っていますが、人々はあまりそちらに興味がないみたいです」とRocketは語りました。Rocketはタイピングを始めた当初、SteelSeriesのApex 7というキーボードを使用していましたが、記事作成時点ではApex Proに乗り換えているとのこと。PCMagがQWERTY配列以外の特殊なキー配列を試したことがあるかRocketに尋ねたところ、別のキー配列を使えばタイピング速度が上がる可能性は認識しつつも、新しいキー配列に慣れるまでの困難さからキー配列の切り替えには消極的だと回答しています。Rocketは高校卒業後にソフトウェアエンジニアリングの勉強を始める予定で、記事作成時点ではスピードタイピングを休止しています。しかし、スピードタイピングから離れるつもりはないようで、「2024年の夏はやりたいこともあるかもしれませんが、タイピングも積極的にやりたいと思います」とPCMagに語りました。