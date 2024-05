円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンアーク』をテレビ東京系6局ネットで7月6日午前9時から放送スタートするのを前に、最新情報を毎週金曜日午後5時に公開。第8弾は音楽情報となる。番組のオープニングを飾る主題歌は、キーボーディスト浅倉大介とヴォーカリスト貴水博之によるユニット「access」が担当。楽曲は「arc jump’n to the sky」となる。1992年11月にデビューし一躍音楽チャートのトップランカーに。デジタルシンセサイザーを駆使した斬新な音作りとライブパフォーマンスで常に進化を続け、浅倉は2016年『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』でも前期OP主題歌の作曲を担当した。貴水は音楽だけでなく、俳優としても活躍し、『仮面ライダーエグゼイド』では檀正宗/仮面ライダークロノス役で「変身」も経験。特撮ファンから今も人気を集めている。そんな2人の透き通る歌声と音色が、土曜の朝を元気いっぱいに彩る。

番組のエンディングテーマは、5 人組のアニソンボーカルユニット「ARCANA PROJECT」が担当。楽曲は「メラメラ」となる。アイドルユニット「でんぱ組.inc」や「虹のコンキスタドール」が所属するDEARSTAGEと、アニメヒットソングを生み出し続けているLantisが共同プロデュースを手掛けるユニット。タロットカードの世界観をモチーフにした「桜野羽咲」「花宮ハナ」「相田詩音」「空野青空」「天野ひかる」のメンバーが個性あふれるボーカルとパフォーマンスで、ポップでダンサブルに番組を締めくくる。■コメント【access】『ウルトラマンアーク』の主題歌を担当させていただき、accessとして大きな喜びと共にワクワクのトキメキを持って制作しました。僕たちも子どものころから大好きなウルトラマンが、60年近くに渡ってずっと日本の子どもたちに夢と勇気を与え続けてくれていることに、感動と感謝の気持ちでいっぱいです。そして2024年に、夢を見ること、想像することを力にするアークにすごく共感し、その気持ちをそのまま曲にしました。「ウルトラマン」へのリスペクトとポジティブな気持ちを感じてもらえたらうれしいです。【ARCANA PROJECT】『ウルトラマンアーク』エンディングテーマを担当させていただく、ARCANA PROJECTです。誰もが知る『ウルトラマン』という歴史ある作品に携わらせていただけること、とてもうれしく思います。今回の楽曲「メラメラ」は、夢を見て追いかける人の心に寄り添う、太陽のように明るい楽曲になっています。未来は自分の手で切り開いていけるというメッセージを込めて歌わせていただきました。ダンスは思わずまねしたくなる、とても楽しい雰囲気に仕上がっているのでぜひ一緒に踊ってほしいです!ARCANA PROJECT 一同、太陽のようにメラメラとアツく!そして、想像力を解き放ってウルトラマンアークを盛り上げます!■『ウルトラマンアーク』あらすじとある町、星元市。市内の獅子尾山には、異彩を放つ巨大な物体がそびえ立っている。「モノホーン」と名付けられたそれは、実は、16年前の事件当時から突き刺さったままの「怪獣の角」だった。世界各地で怪獣が同時に出現した「K-DAY」と呼ばれるその事件以降、怪獣災害が日常化し、日本では地球防衛隊が武力で怪獣への対処を行う一方、怪獣防災科学調査所・通称「SKIP(スキップ/Scientific Kaiju Investigation and Prevention center)」は、怪獣災害の発生・甚大化を防ぐため、地域に密着して科学調査や避難誘導を行っている。この「SKIP」が今も調査を続けている「モノホーン」は、「K-DAY」で出現した宇宙獣・モノゲロスの角。獅子尾山で両親とキャンプ中にモノゲロスの襲来に出くわした当時7歳だった「ユウマ」は、奇跡的に無傷で生還したのを機に怪獣生物学研究の道に進む。つらい過去を持ちながら夢見る「想像の力」をなくさずに成長を遂げたユウマは新人調査員として「SKIP」への入所が決まり、星元市分所へと配属された。だがそんな矢先、星元市に大規模な怪獣災害が発生。目の前にいる絶体絶命の人たちを「守りたい!」 その強くまっすぐな想いが心の底からわき出した瞬間、「ユウマ」の脳裏に幼いころに見た光の使者「ルティオン」が語りかける。「私は君であり、君は私だ…想像力を解き放て!」。手の中に現れた神秘の光がユウマの身体を包み込むと、解き放たれた想像の力が光と人とをひとつに結び合わせ、未来を守る光の巨人「ウルトラマンアーク」へと変身!大切な仲間とともに、ユウマが、そしてウルトラマンアークが、絶やさぬ夢を追いかけていま走り始める!