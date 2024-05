2024年5月25日(土)、人気韓国コスメブランド「 CLIO(クリオ) 」の姉妹ブランドが、「twinkle pop by. CLIO(トゥインクル ポップ バイ クリオ)」として、全国のセブン-イレブン店舗に登場!CLIOのクオリティはそのままに、優秀アイテムが低価格でゲットできると韓国のZ世代から人気を集めているブランドは、今後日本でも注目を浴びる予感です。isuta編集部が実際にレビューしてみたので、ぜひチェックしてみてくださいね。

セブン-イレブンから堂々登場!「twinkle pop by. CLIO」5月25日(土)より展開がスタートした「twinkle pop by. CLIO」は、「CLIO」の姉妹ブランドとして韓国で人気のブランド。展開されるコスメはコンビニで買えるうえ、ミニサイズだから気軽に試しやすいというのが魅力です。グリッター、アイシャドウパレット、スティックアイシャドウ、ペンシルライナー、アイブロウペンシル、リップティントの6カテゴリー・22品ものアイテムがラインナップしています。今回は、特に注目したいアイシャドウパレット、スティックアイシャドウ、リップティントの3カテゴリーをレビューしていきます!捨て色なしのグリッターレイヤリングアイシャドウパレット「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」(税込1397円)は、4種類展開。コンパクトなパレットは持ち運びしやすく、お出かけの際にも便利です。マットから小粒のラメ、グリッターまで質感の違うアイシャドウがそろっているので、デイリーメイクから特別な日のメイクまで使えちゃいますよ。CLIOのアイシャドウといえば、その発色の良さ。twinkle pop by. CLIOのアイシャドウも、クオリティはそのままでした…!『#01 CORAL LAYER』は、イエベさんにおすすめのオレンジ系のカラー。シャンパンゴールドカラーのラメがポイントで、自然に華やかさをプラスできますよ。『#02 PINK LAYER』は、ブルべさんにおすすめのクールトーンのカラー展開。ピンクを基調としていて、じゅわっとした血色感を出すことができます。薄くなりがちなピンクも、自然に&しっかり発色してくれました。パーソナルカラーを気にせず使用できるのが、『#03 BROWN LAYER』。ブラウンを基調としたニュートラルトーンのカラー展開なので、普段のメイクにぴったりです。万能カラーばかりなので、1つは購入しておいて損はないですよ。『#4 APRICOT LAYER』は、ラメが3種類に入ったパレット。トーン違いの細かいラメと大粒のグリッターが入っています。ひと塗りでしっかりついてインパクトを出せるので、アイメイクの仕上げにポイント使いするのがおすすめです。マルチに使えるスパークリングアイスティックマルチなアイメイクに使える「スパークリングアイスティック」(税込1353円)は、『#01 FINE WHITE』『#02 ROMANTIC ROSE』『#03 DELIGHT BEIGE』『#04 MERRY CORAL』の4色展開。滑らかなで伸びの良いテクスチャーで、クレヨンのようにピタッと肌に密着します。擦ってもなかなかヨレないから、お直しがしづらい目元のメイクで大活躍してくれるはず。『#01 FINE WHITE』は涙袋用としてかなりおすすめ。ぷっくりして見えるので、涙袋爆誕と言っても過言ではないほどです。また、スティック状なので目頭の細かいハイライト用にも使いやすいのが嬉しいポイント。一度でもかなり発色してくれるため二度塗りは不要ですよ。『#02 ROMANTIC ROSE』は、『#01 FINE WHITE』よりも落ち着いた発色なので、色味を出したい時は重ね塗りするのが◎ ブラウンなので、涙袋用というよりはアイシャドウ向きです。『#01 FINE WHITE』『#02 ROMANTIC ROSE』がシマー系なのに対して、『#03 DELIGHT BEIGE』はラメがたくさん入っているキラキラ系です。01の上からさらに涙袋をぷっくりさせたい時に使うと良さそう!こちらも一度でしっかり発色しますよ。『#04 MERRY CORAL』も『#03 DELIGHT BEIGE』同様にラメ感が強め。肌に馴染むナチュラルな色味なので、発色させたい時は重ね塗りが必須です。ツヤ感もボリューム感も◎ ピュアグラスティント「ピュアグラスティント」(税込968円)は、パーソナルカラーを問わず使いやすい『#01 MIDDLE ROSE』、⻘みピンクカラー『#02 COOL MAUVE』、ヘルシーなオレンジカラー『#03 WARM ORANGE』の3色が展開されています。ねっとりとしたテクスチャーのティントリップは、肌への密着感も高め!唇にのせた直後はみずみずしいツヤ感があり、ぷるっとしたリップを叶えます。保湿力があるのでカサカサしないのも嬉しいところ。色持ちがよく、飲み物を飲む程度なら塗り直しが不要なほどですよ。セブン-イレブンに急いで!コンビニで気軽に優秀アイテムが購入できる「twinkle pop by. CLIO」は、「CLIO」のブランドファンも、まだ試したことがない方も必見です。こちらの商品は、すでに全国のセブン-イレブン店舗にて販売中。数量限定となっており、一部の店舗では取り扱いが無い場合があるとのことなので、注意してくださいね。twinkle pop by. CLIO 公式Instagram@twinklepop_jp