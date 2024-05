マイナビオールスターゲーム2024(7月23日・エスコンフィールド北海道、同24日・神宮)のファン投票中間発表が31日行われ、日本ハム勢の躍進が続いている。

日本ハム万波中正が23日にソフトバンクの柳田悠岐を抜き両リーグトップに躍り出ると現在39万票を超え、柳田との差を約7万票と1週間で大きく広げた。

混戦模様だった遊撃手部門も、日本ハムの水野達稀がオリックスの紅林弘太郎に約6000票差の3位と迫っており、9部門での選出が見えてきている。

交流戦初戦を2連勝と勝利を飾った日本ハム選手が勢いそのままに投票を伸ばすか、他球団の選手たちの猛追があるのか注目が高まっている。

パシフィック・リーグ ファン投票中間発表(31日)

順位 選手名 球団 累計票数 先発投手 1 山粼 福也 F 201,894 2 佐々木 朗希 M 111,394 3 宮城 大弥 B 93,372 4 L.モイネロ H 72,475 5 伊藤 大海 F 63,895 6 今井 達也 L 46,895 7 山下 舜平大 B 26,577 8 小島 和哉 M 19,016 9 有原 航平 H 15,389 10 早川 隆久 E 13,688 中継投手 1 河野 竜生 F 220,275 2 松本 裕樹 H 119,506 3 A.マチャド B 110,412 4 甲斐野 央 L 101,585 5 澤村 拓一 M 72,994 抑え投手 1 田中 正義 F 317,465 2 則本 昂大 E 136,938 3 R.オスナ H 109,321 4 平野 佳寿 B 87,007 5 益田 直也 M 28,022 捕手 1 田宮 裕涼 F 324,089 2 森 友哉 B 149,735 3 甲斐 拓也 H 122,602 4 佐藤 都志也 M 45,894 5 古賀 悠斗 L 36,056 一塁手 1 A.マルティネス F 279,836 2 山川 穂高 H 166,366 3 N.ソト M 128,084 4 頓宮 裕真 B 90,833 5 阿部 寿樹 E 20,198 二塁手 1 上川畑 大悟 F 181,086 2 外崎 修汰 L 154,261 3 牧原 大成 H 137,426 4 太田 椋 B 70,604 5 藤岡 裕大 M 60,829 三塁手 1 郡司 裕也 F 298,190 2 宗 佑磨 B 152,701 3 栗原 陵矢 H 123,385 4 浅村 栄斗 E 89,010 5 中村 奨吾 M 27,329 遊撃手 1 紅林 弘太郎 B 182,662 2 源田 壮亮 L 178,105 3 水野 達稀 F 176,267 4 今宮 健太 H 110,081 5 友杉 篤輝 M 37,668 外野手 1 万波 中正 F 395,312 2 柳田 悠岐 H 329,033 3 近藤 健介 H 288,028 4 松本 剛 F 215,216 5 周東 佑京 H 192,211 6 五十幡 亮汰 F 104,715 7 中川 圭太 B 92,713 8 岡 大海 M 91,846 9 西川 龍馬 B 75,275 10 辰己 涼介 E 50,397 DH 1 中村 剛也 L 181,528 2 L.セデーニョ B 130,047 3 G.ポランコ M 123,868 4 F.レイエス F 105,466 5 A.ウォーカー H 52,971

セントラル・リーグ ファン投票中間発表

順位 選手名 球団 累計票数 先発投手 1 才木 浩人 T 140,139 2 東 克樹 DB 73,302 3 菅野 智之 G 61,551 4 山粼 伊織 G 51,794 5 戸郷 翔征 G 46,856 6 小笠原 慎之介 D 44,736 7 村上 頌樹 T 42,251 8 吉村 貢司郎 S 39,656 9 森下 暢仁 C 38,846 10 床田 寛樹 C 34,011 中継投手 1 岩崎 優 T 173,801 2 西舘 勇陽 G 114,682 3 森原 康平 DB 78,266 4 島内 颯太郎 C 66,019 5 木澤 尚文 S 58,018 抑え投手 1 R.マルティネス D 273,131 2 J.ゲラ T 94,483 3 栗林 良吏 C 86,529 4 大勢 G 85,857 5 山粼 康晃 DB 66,268 捕手 1 山本 祐大 DB 189,970 2 中村 悠平 S 105,953 3 坂本 誠志郎 T 104,006 4 坂倉 将吾 C 76,415 5 小林 誠司 G 65,110 一塁手 1 岡本 和真 G 281,108 2 中田 翔 D 123,899 3 大山 悠輔 T 111,911 4 J.オスナ S 95,910 5 T.オースティン DB 40,990 二塁手 1 牧 秀悟 DB 204,555 2 中野 拓夢 T 180,620 3 吉川 尚輝 G 101,590 4 田中 幹也 D 97,381 5 山田 哲人 S 64,110 三塁手 1 村上 宗隆 S 298,838 2 坂本 勇人 G 122,491 3 宮粼 敏郎 DB 103,231 4 佐藤 輝明 T 71,314 5 高橋 周平 D 43,324 遊撃手 1 村松 開人 D 151,576 2 長岡 秀樹 S 144,436 3 木浪 聖也 T 121,398 4 小園 海斗 C 114,217 5 門脇 誠 G 108,396 外野手 1 近本 光司 T 317,767 2 細川 成也 D 279,574 3 筒香 嘉智 DB 224,927 4 D.サンタナ S 176,643 5 森下 翔太 T 169,316 6 度会 隆輝 DB 147,052 7 秋山 翔吾 C 100,827 8 丸 佳浩 G 85,581 9 前川 右京 T 70,988 10 大島 洋平 D 61,162