クリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズに、“芸術の都パリ”を自宅でも味わえる新商品2種が登場!

今回は、世界的に有名な絵画、建築物をテーマにした「レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂」「レゴ(R)アート モナ・リザ」を紹介していきます☆

レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂/レゴ(R)アート モナ・リザ

販売店舗:

・レゴ(R)公式オンラインストア

・全国のレゴ(R)ストア、レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店

・レゴランド・ジャパン・リゾート

・レゴランド・ディスカバリー・センター東京

・レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

・Amazon レゴ ショップ

・その他、全国のレゴ取り扱い店舗&オンライン店舗

※取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗にお問合せください

さまざまな大人の興味、関心に合わせ、植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広いラインアップと、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」

今回、旅先として、また2024年夏のスポーツの祭典の開催場所としても注目が集まる“パリ”にまつわる新作「レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂」と「レゴ(R)アート モナ・リザ」が登場!

共にフランスの首都“パリ”を象徴する世界的に有名な絵画と建築物を精巧に再現。

「レゴ(R)アート モナ・リザ」は自分だけのアートコレクションとして飾ったり、「レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂」は荘厳な建築美に浸ることができます。

レゴ(R)アート モナ・リザ

価格:14,980円(税込)

発売日:2024年10月1日(火)

予約開始日:2024年6月15日(土)

製品番号:31213

対象年齢:18歳以上

ピース数:1,503個

サイズ(完成時):(約)高さ43 x 幅30 x 奥行4

「レゴ(R)アート モナ・リザ」は、世界で最も有名な絵画であるレオナルド・ダ・ヴィンチの名画をレゴ(R)ブロックならではの大胆、かつユニークな解釈で3Dに再現したセットです。

1,503個のレゴ(R)ブロックで構成され、色調は、500年以上前にダ・ヴィンチが当時使用した経年変化する前の色合いを正確に反映するため、新しいカラーのレゴ(R)ブロックを使用しています。

さらに、ゴールドの取り外し可能なフレーム付きのデザインで、壁に掛けてアート作品としても楽しむことも可能。

また、付属の組み立て説明書のQRコードから本製品のデザイナーや美術史の専門家らが語る「モナ・リザ」の魅力に迫るエピソードを聴くことができます。

(音声は英語のみです)

さらに、先行予約をすると、オリジナルステッカーの特典がつきます。

※予約特典:一部店舗は除きます。数に限りがあります

レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂

価格:31,980円(税込)

発売日:2024年6月1日(土)

製品番号:21061

対象年齢:18歳以上

ピース数:4,383個

サイズ(完成時):(約)高さ33 x 幅22 x 奥行41

「レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂」は、パリを代表するゴシック様式建築を再現できるセットです。

最初の石材が敷かれた1163年から始まり、建築家ヴィオレ=ル=デュックの19世紀の再設計作業、そして2019年の火災前のノートルダム大聖堂の荘厳な姿まで、このパリの象徴的な建築物の変遷を年代順に追体験することができます。

また、屋根を取り外すことができるため、バラ窓や内部の柱、ゴシック様式のアーチ、2つの塔など、歴史的な建築物の内部を細部まで鑑賞することもできます。

歴史や建築の好きな方への贈り物としてもおすすめです☆

自宅でパリ旅行気分を楽しめる、アーティスティックな「大人レゴ」シリーズ2商品。

「レゴ(R)アーキテクチャー ノートルダム大聖堂」は2024年6月1日(土)に販売開始、「レゴ(R)アート モナ・リザ」は2024年6月15日(土)より予約開始、2024年10月1日(火)に販売開始です。

