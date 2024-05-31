Ž¢ÊÙ¶¯¤â»Å»ö¤âÅØÎÏ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ž£¤½¤ó¤Ê½÷À¤¬Îø°¦¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Äº§³è¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ
¢£¡Öº§³è¾Â¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ
º§³è¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¡×¤À¡£
±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤Ï¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òSNS¤Ê¤É¤Ç¸«Â³¤±¡¢Á§º÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¸µ¥«¥ì¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¤Ëº§³è¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£5ºÐ²¼¤Î¸åÇÚ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À
EÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢38ºÐ¤ÎÊÛ¸î»Î¡£ÃÏ¸µ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë5ºÐ²¼¤Î¸åÇÚÃËÀ¤È1Ç¯¤Û¤É¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤í¤Ë¡¢»ä¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¿½¤·¹þ¤ß½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ë½Ð²ñ¤¦Áê¼ê¤È¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿EÈþ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÁêÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸µ¥«¥ì¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â2¿Í¤ÏÀµ¼°¤Ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈEÈþ¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èà¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤Ï²áµî¤Ë·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢½÷À¤È¿¿·õ¤Ë¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£
¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿¿µ¶¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¡ÖÃ¯¤È¤â¿¿·õ¤Ë¤Ä¤¤¢¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î²áµî¤Î¿´¤Î½ý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÈà¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¾ð¤¬Í¯¤¡¢²ñ¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
EÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤È¤ÎÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¤ò¡Ö¥¥Ã¥Ñ¥ê²ò¾Ã¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ½÷À¤È¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢Èà¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤È¤Ï²»³Ú¤Î¼ñÌ£¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤È¤â¿¿·õ¤Ë¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢EÈþ¤µ¤ó¤ÏÈà¤È¤Ï¤â¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£¿¦¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤¹Èà¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
·èÃÇ¤·¤¿EÈþ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¤âÈà¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÇËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢Èà¤Ï°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºEÈþ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤²¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤Ë¡Ö·Ú¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ä¤¤Í¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËEÈþ¤µ¤ó¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿»×¤¤¤ò»ä¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÈà¤ò¤Õ¤Ã¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦Ï¢Íí¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤LINE¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ß¤·¤¯¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÌë¡¢EÈþ¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤Ç»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢EÈþ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤¶¤ï¤ê¤È¤·¤¿Í½´¶¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Îã¤Î¸åÇÚ½÷À¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
EÈþ¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ë¤Î½¾¶È°÷½Ð¸ý¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁëÊÕ¤ØµÞ¤¤¤À¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Èà¤È¸åÇÚ½÷À¤¬2¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡ÖËº¤ì¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯2¿Í¤Î¤³¤È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈEÈþ¤µ¤ó¤Ï·ã¤·¤¯¼«Ê¬¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ä¡ÄÈà¤Ï»ä¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£»ä¤Î²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£Èà½÷¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢º§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ë¤Ï·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¢£¸µ¥«¥ì¤òËº¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÊÙ¶¯¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤¿EÈþ¤µ¤ó¡£
Èà½÷¤ÏÅØÎÏ¤ÎËö¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤¿¡£Í§Ã£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¾å»Ê¤È¤âÆ±Î½¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÎø°¦¤À¤±¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤µ¤¨¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ÐÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Û¤ÉµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
EÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤¬EÈþ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÎËº¤ìÊý¡×5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤À¡£
1¡¥ÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯
Ï¢Íí¤òÀä¤Á¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£EÈþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿¦¾ì¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢°ÛÆ°´ê¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼ºÎø¤òÅ¾µ¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
2¡¥½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹
¤Þ¤¸¤á¤Ê¿Í¤Û¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤ê²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ØÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
3¡¥¤Ä¤é¤¤´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¤¹¤ë
Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ä¼ºÎø¤ÎÈá¤·¤ß¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óµã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ã¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼¡¹à¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥ï¡¼¥¯¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥ï¡¼¥¯¡×
¢ 10Ê¬·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢½ñ¤¤¤¿»æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤¯¡£
£ ´Ä¶Åª¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇË¤¤¤¿»æ¤òÇ³¤ä¤¹¡£Ç³¤ä¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ßÈ¢¤Ø¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤ÎÂ¸ºß¤òÍê¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÊýË¡¤Ç¡ÖÉ½¡×¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
4¡¥¼ºÎø¤ò¡Ö¤«¤é¤ÀÁ´ÂÎ¤Ç¡×¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤LINE¤äÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¡Ö¹ÔÆ°¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤«¡£¥â¥Î¤òÀ°Íý¤·¤¿¤êÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¿´¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¹ÔÆ°¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¥¥ì¥¤¤´¤È¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
5¡¥¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë
¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î¹ÔÆ°¤òÁ§º÷¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤È¤¦¡£
¤³¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¡¢¼ºÎø¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÎÉþ¤òÁª¤Ó¤Ë³¹¤Ø½Ð¤Æ¡Ä
EÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤É¤ª¤ê5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
°ÛÆ°´ê¤¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í§Ã£¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Ë¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢³°¤ØÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢EÈþ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ä¤ì¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢Èà¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¤ÍÎÉþ¤ò1Ãå¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿EÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÎÉþ¤òÁª¤Ó¤Ë³¹¤Ø½Ð¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¤Û¤É¤¬²á¤®¤Æ¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ÊÁ°¤è¤ê¤ÏÉáÄÌ¤ËÈà¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¨¤¿º¢¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢EÈþ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¹Ö»Õ¤ÎÃËÀ¤È¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£½Ð²ñ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ºÎø¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤À¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤¹ÊýË¡¤â¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤í¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬¤ºÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤À¤»¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡Ö¹ÔÆ°¡×¤òÊÑ¤¨¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
----------
°ËÆ£ Í§Èþ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤È¤â¤ß¡Ë
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÀìÌçº§³è¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþºß½»¡£Ìó9Ç¯´Ö¤Îº§³èÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ò·ï¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Öº§³è¥¦¥Ä¡×¤òÈ¯¾É¡£¤½¤³¤«¤é¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¿ô¡¹¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼ÂÁ©¡£39ºÐ¤«¤éºÆ³«¤·¤¿º§³è¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é2¥«·î¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë»ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÒºÇÃ»ºÇÂ®¤ÇÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ëÊýË¡¡Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö3¥ö·î¤ÇÁ´°÷º§³èÂ´¶È¡ªº§³è½Î¡×¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é»²²Ã¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ÇËè²óÂ¨ËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®º§Ç¯Îð¤Ï40Âå¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ44ºÐ¡£50Âå¤ÎÀ®º§¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£·ëº§ÁêÃÌ½êLulu Spaces¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£¶áÃø¤Ï¡Ø·ë¶É¡¢ÍýÁÛ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤½÷¤Ò¤È¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÀìÌçº§³è¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ °ËÆ£ Í§Èþ¡Ë