　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44612.71　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42160.94　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41841.86　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40857.64　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
39873.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39709.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39603.26　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39230.78　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38941.54　　75日移動平均線
38889.21　　13週移動平均線
38858.31　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38715.14　　均衡表転換線(週足)
38583.40　　6日移動平均線
38582.17　　均衡表雲上限(日足)

38487.90　　★日経平均株価31日終値

38485.84　　25日移動平均線
38481.58　　均衡表転換線(日足)
38471.19　　均衡表雲下限(日足)
38417.22　　均衡表基準線(日足)
38113.36　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37905.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37740.89　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37368.41　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37257.40　　26週移動平均線
36920.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35936.57　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35286.06　　200日移動平均線
34805.63　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32353.86　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29902.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　32.42(前日28.14)
ST.Slow(9日)　　32.95(前日37.41)

ST.Fast(13週)　 43.80(前日40.48)
ST.Slow(13週)　 42.72(前日41.62)

［2024年5月31日］

株探ニュース