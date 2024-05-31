【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(31日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44612.71 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42160.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41841.86 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40857.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
39873.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39709.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39603.26 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39230.78 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38941.54 75日移動平均線
38889.21 13週移動平均線
38858.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38715.14 均衡表転換線(週足)
38583.40 6日移動平均線
38582.17 均衡表雲上限(日足)
38487.90 ★日経平均株価31日終値
38485.84 25日移動平均線
38481.58 均衡表転換線(日足)
38471.19 均衡表雲下限(日足)
38417.22 均衡表基準線(日足)
38113.36 ボリンジャー:-1σ(25日)
37905.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
37740.89 ボリンジャー:-2σ(25日)
37368.41 ボリンジャー:-3σ(25日)
37257.40 26週移動平均線
36920.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57 均衡表基準線(週足)
35936.57 ボリンジャー:-3σ(13週)
35286.06 200日移動平均線
34805.63 ボリンジャー:-1σ(26週)
32353.86 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29902.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 32.42(前日28.14)
ST.Slow(9日) 32.95(前日37.41)
ST.Fast(13週) 43.80(前日40.48)
ST.Slow(13週) 42.72(前日41.62)
［2024年5月31日］
株探ニュース