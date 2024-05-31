

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44612.71 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42160.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41841.86 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40857.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

39873.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39709.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39603.26 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39230.78 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38941.54 75日移動平均線

38889.21 13週移動平均線

38858.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38715.14 均衡表転換線(週足)

38583.40 6日移動平均線

38582.17 均衡表雲上限(日足)



38487.90 ★日経平均株価31日終値



38485.84 25日移動平均線

38481.58 均衡表転換線(日足)

38471.19 均衡表雲下限(日足)

38417.22 均衡表基準線(日足)

38113.36 ボリンジャー:-1σ(25日)

37905.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

37740.89 ボリンジャー:-2σ(25日)

37368.41 ボリンジャー:-3σ(25日)

37257.40 26週移動平均線

36920.78 ボリンジャー:-2σ(13週)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35936.57 ボリンジャー:-3σ(13週)

35286.06 200日移動平均線

34805.63 ボリンジャー:-1σ(26週)

32353.86 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29902.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 32.42(前日28.14)

ST.Slow(9日) 32.95(前日37.41)



ST.Fast(13週) 43.80(前日40.48)

ST.Slow(13週) 42.72(前日41.62)



［2024年5月31日］



株探ニュース

