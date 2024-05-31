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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年5月31日9:00~6月3日23:59まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、Appleの「探す」アプリにも対応した「スマートトラッカー」や純正のApple Pencilに負けず劣らずの描き心地が体験できる「iPad タッチペン」など、UGREENの人気アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年5月31日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Appleの「探す」アプリにも対応しているUGREENの紛失防止タグ「スマートトラッカー」が36％オフの大特価！

UGREEN スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) スマートタグ 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 子供/年寄り 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水 ブラック 2,399円 （36％オフ） Amazonで購入する PR PR

Apple Pencilに負けず劣らずの描き心地が体験できる、UGREENの「iPad タッチペン」が25％オフで3,000円未満とコスパ抜群

UGREEN ipad ペンシル アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン 超高感度 極細 0遅延 傾き感知 誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini 6など対応 2,999円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

[UGREEN] スマホスタンド Magsafe対応 スマホグリップ付き カードケース 超強磁力 携帯スタンド 軽量 超薄型 カード収納 持ち歩き便利 iPhone 15/14/13/12 Pro Max/Pro/Plus/Miniに対応 3,199円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで見る PR PR

面倒な充電ケーブルが不要、ただ置くだけで充電できるUGREENの「2 in 1 magsafeワイヤレス充電器」がお得な価格で販売中

UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証 3,299円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック 3,580円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Nexode 充電器 RG 65W 急速充電器 USB-C2とUSB-A1 PD/PPS/QC4+/SCP規格対応 MacBook Air/iPad Pro/iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S10シリーズ/Xperiaシリーズ/Pixelシリーズ対応 PSE認証済 ブラック 4,186円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

ノートPCにも急速充電ができる、UGREENの20000mAh大容量モバイルバッテリーがお買い得！

UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720 7,999円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205 10,864円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 5000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560 3,424円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

スマホやタブレット、ノートPCをもっと使いやすく。UGREENのスタンドのセールもお見逃しなく！

UGREEN 縦型 ノートパソコンスタンド pcスタンド 縦置き 収納 幅調整可能 アルミ合金製 シリコーンゴム傷防止 全機種対応Mac/Surface/iPad/HPなど 2,159円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN タブレット スタンド 折りたたみ式 高さ角度調整 アルミ製 姿勢改善 持ち運びに便利 充電可能 人間工学設計 卓上縦置き iPad/Kindle/Surface/Switch機種 4.7-12.9インチに対応 (シルバー) 2,324円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN スマホスタンド MagSafe対応 卓上用 マグネットスタンド 折り畳める iPhone15 14 13 12シリーズ対応 MagSafeケース対応 三関節調整 アルミニウム合金製 マグセーフスタンド 1,935円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

大画面でより良い映像のゲーム体験が楽しめる、UGREENのSteam deck/Switch用TVドックが25％オフ！

UGREEN USB-C ドック 6-IN-1 USB-Cハブ ドッキングステーション Steam Deck/Switch/Rog Ally/Legion Go用 HDMI 4K@60Hz 2*USB-A 3.0+USB-C 3.0+HDMI+RJ45+PD 100W出力 遅延なし アルミニウム合金 良好な放熱性 4,649円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN HDMI 切り替え器 3入力1出力 8K@60Hz/4K@120Hz HDMIセレクター HDMI切替器リモコン付き48Gbps HDMI2.1 HDCP 2.3 【PS3/PS4/PS5/Switch動作確認済み】 3,739円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 静音マウス 無線 6ボタン 4000DPI 5段階DPI切替 電池式 Windows PC Chromebookなどに対応 ブラック 1,399円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

「AmazonスマイルSALE」は、6月3日23時59分まで開催中！

Source:AmazonスマイルSALE