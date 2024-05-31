全てのカバンに忍ばせたいUGREENの｢ほぼAirTag｣。2,399円でポチれるじゃん #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年5月31日9:00~6月3日23:59まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、Appleの「探す」アプリにも対応した「スマートトラッカー」や純正のApple Pencilに負けず劣らずの描き心地が体験できる「iPad タッチペン」など、UGREENの人気アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年5月31日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Appleの「探す」アプリにも対応しているUGREENの紛失防止タグ「スマートトラッカー」が36％オフの大特価！
UGREEN スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) スマートタグ 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 子供/年寄り 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水 ブラック
2,399円
（36％オフ）
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Apple Pencilに負けず劣らずの描き心地が体験できる、UGREENの「iPad タッチペン」が25％オフで3,000円未満とコスパ抜群
UGREEN ipad ペンシル アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン 超高感度 極細 0遅延 傾き感知 誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini 6など対応
2,999円
（25％オフ）
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[UGREEN] スマホスタンド Magsafe対応 スマホグリップ付き カードケース 超強磁力 携帯スタンド 軽量 超薄型 カード収納 持ち歩き便利 iPhone 15/14/13/12 Pro Max/Pro/Plus/Miniに対応
3,199円
（クーポン利用で20％オフ）
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面倒な充電ケーブルが不要、ただ置くだけで充電できるUGREENの「2 in 1 magsafeワイヤレス充電器」がお得な価格で販売中
UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証
3,299円
（25％オフ）
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UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック
3,580円
（35％オフ）
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UGREEN Nexode 充電器 RG 65W 急速充電器 USB-C2とUSB-A1 PD/PPS/QC4+/SCP規格対応 MacBook Air/iPad Pro/iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S10シリーズ/Xperiaシリーズ/Pixelシリーズ対応 PSE認証済 ブラック
4,186円
（30％オフ）
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ノートPCにも急速充電ができる、UGREENの20000mAh大容量モバイルバッテリーがお買い得！
UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720
7,999円
（20％オフ）
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UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205
10,864円
（20％オフ）
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UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 5000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560
3,424円
（20％オフ）
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スマホやタブレット、ノートPCをもっと使いやすく。UGREENのスタンドのセールもお見逃しなく！
UGREEN 縦型 ノートパソコンスタンド pcスタンド 縦置き 収納 幅調整可能 アルミ合金製 シリコーンゴム傷防止 全機種対応Mac/Surface/iPad/HPなど
2,159円
（10％オフ）
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UGREEN タブレット スタンド 折りたたみ式 高さ角度調整 アルミ製 姿勢改善 持ち運びに便利 充電可能 人間工学設計 卓上縦置き iPad/Kindle/Surface/Switch機種 4.7-12.9インチに対応 (シルバー)
2,324円
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UGREEN スマホスタンド MagSafe対応 卓上用 マグネットスタンド 折り畳める iPhone15 14 13 12シリーズ対応 MagSafeケース対応 三関節調整 アルミニウム合金製 マグセーフスタンド
1,935円
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大画面でより良い映像のゲーム体験が楽しめる、UGREENのSteam deck/Switch用TVドックが25％オフ！
UGREEN USB-C ドック 6-IN-1 USB-Cハブ ドッキングステーション Steam Deck/Switch/Rog Ally/Legion Go用 HDMI 4K@60Hz 2*USB-A 3.0+USB-C 3.0+HDMI+RJ45+PD 100W出力 遅延なし アルミニウム合金 良好な放熱性
4,649円
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UGREEN HDMI 切り替え器 3入力1出力 8K@60Hz/4K@120Hz HDMIセレクター HDMI切替器リモコン付き48Gbps HDMI2.1 HDCP 2.3 【PS3/PS4/PS5/Switch動作確認済み】
3,739円
（15％オフ）
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UGREEN ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 静音マウス 無線 6ボタン 4000DPI 5段階DPI切替 電池式 Windows PC Chromebookなどに対応 ブラック
1,399円
（24％オフ）
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＞＞UGREENのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
「AmazonスマイルSALE」は、6月3日23時59分まで開催中！
Source:AmazonスマイルSALE