朝8時半オープンがうれしい！ 朝食やピクニックに、カフェ感覚のおにぎり専門店（東京・代々木公園）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代々木公園駅近くにオープンした、ピクニックにもぴったりのおにぎりカフェです。

Onigily Cafe 代々木公園店(東京・代々木公園)

出典:yama27さん

2023年10月、代々木公園駅から徒歩3分ほどの場所に、カフェ感覚のおにぎり処「Onigily Cafe 代々木公園店」がオープンしました。自慢のおにぎりに使用する米は、長野県佐久産コシヒカリ。日本穀物検定協会が発表した「米の食味ランキング」で、全国140以上の産地品種の中から堂々の最上級となる特Aランクを獲得した地域のコシヒカリです。甘みがあり、もっちりとした粘りのある食感が特長です。

オーナーの竹内未来氏は、アパレルの仕事をしながら2012年におにぎりのケータリングサービスを開始。雑誌やテレビの撮影現場などで、早朝から配達してくれる業者が少なく重宝されたそう。竹内氏のおにぎりはクチコミで人気が広まり、2014年に独立し中目黒に「Onigily Cafe」をオープンしました。女性を意識したお洒落な内装や、種類豊富なおにぎりが評判となり、幅広い層から愛されています。今回は代々木公園もほど近く、犬の散歩をする方やピクニックをする方、観光客も多いこの場所に2店舗目を出店しました。

明るい店内 出典:自称独り者グルメさん

白を基調とした店内は、明るく清潔感があり居心地の良い空間。一人で食事がしやすいカウンター席のほかテーブル席もあり、客席は全30席。朝8時半から営業しているので、朝食にも重宝します。また店内はドッグフレンドリーで、リードフックもついています。

おにぎり朝食セット 出典:nozuway_997さん

8時半〜11時のメニューは「おにぎり朝食セット」550円があり、好みのおにぎり2個にピリ辛きゅうりが付きます。+110円で「セット味噌汁」が、+220円で「セットドリンク」を付けられます。

よくばりプレート 出典:airmaiさん

11時半からラストオーダーまでのグランドメニューには「唐揚げ定食」1,200円や「生姜焼き定食」1,200円があり、白米おにぎり2個とサラダ、味噌汁がセットになっています。「豚の角煮定食」1,360円は白米おにぎり1個とジンジャーライスおにぎり1個、サラダと味噌汁がセット。「よくばりプレート」1,400円は塩おにぎり1個と好みのおにぎり1個、好みの惣菜2種類と唐揚げ2個、味噌汁が付いたセットになっています。グランドメニューはボリュームもあるので、ランチや夕飯としても十分満足できます。おにぎりは好みのものに変更も可能(差額あり)です。もちろん、おにぎりや総菜は単品でも注文できるので、自分好みの組み合わせで楽しむのもいいですね。

種類豊富なおにぎり 出典:土着のしんしさん

おにぎりは14種類ほど用意され、イートインの場合は売り切れになっていても、注文後握りたてを味わえます。価格は(EAT IN /TO GO)で分かれていて、TO GOにして近くの代々木公園で楽しむのもおすすめ。定番の「梅」(230円/226円)や「シャケ」(255円/250円)などの他、健康志向の方におすすめの「十六穀米ネギ味噌大葉」(230円/226円)や味付け玉子が丸ごと入った「半熟玉子」(295円/290円)、ボリューミーな「肉巻き」(377円/370円)などもそろっています。

惣菜は6〜8種類ほどあり、「かぼちゃの煮物」(460円/452円)や「オクラおかか和え」(440円/432円)、「ポテトサラダ」(440円/432円)など家庭的な味を楽しめます。

近くに住んでいたら毎日通いたくなりそうなおにぎりカフェ。朝食やランチ、ピクニックにとさまざまなシーンで活躍しそう。代々木公園におでかけの際など、立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

よくばりプレート 出典:自称独り者グルメさん

『選べるおにぎりはネギ味噌大葉、惣菜はピリ辛きゅうり、カレーきんぴらでお願いしました。

番号で呼ばれ、受け取るスタイル。

まずは大好物のきゅうりでベジタブルファーストです

カレー風味のきんぴらで繊維質を美味しく補給させていただきました



塩おにぎりは、小さめの海苔ではさむようにしていただきますと、フワフワの握り加減でご飯が美味しく、絶妙な塩梅でいい感じの仕上がりでございました



続いてネギ味噌大葉は、濃厚な味噌のコクと大葉の風味がマッチして、田舎の美味しいおにぎりをいただいている感じでございました



唐揚げも揚げたてでしょうか、温かくてサクっとジュワっと、美味しくいただきました』(自称独り者グルメさん)

朝ごはんには もってこい 出典:ずたかさん

『朝ごはんを食べようと代々木公園近くで

探していたらふと見つけたお店

おにぎりの種類も多くて、惣菜も何品か

あって味噌汁もあって朝ごはんには

もってこいな感じ

セットで頼んだらおにぎり2つと

漬物と味噌汁が付いてきてとても

美味しかったです』(ずたかさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Onigily Cafe 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-15 1FTEL : 03-5738-7306

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

