神奈川県相模原市緑区若柳にある、自然に親しむことをコンセプトとしたレジャーランド「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」

そんな「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」が「さがみ湖MORI MORI(もりもり)」と名称を改め、新たなパークへと生まれ変わります!

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト「さがみ湖MORI MORI(もりもり)」改名

変更予定日:2024年7月13日(土)

1972年10月、前身である「さがみ湖ピクニックランド」として誕生し、2007年2月に富士急グループに加わることで改名された「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」

スリルアトラクションやクライミングアトラクションの導入、「さがみ湖温泉 うるり」や、日帰りバーベキュー場「ワイルドクッキングガーデン」、キャンプ場「PICAさがみ湖」など、遊園地にとどまらない「アウトドアリゾート」として発展してきたレジャーランドです。

広大な相模湖の森に囲まれた環境で、今後も自然と調和し、訪れるすべての方々に感動的な体験を提供するレジャーパークへと進化を遂げることを目指し「さがみ湖MORI MORI(もりもり)」と改名。

「ネットポジティブパーク」をコンセプトに、相模湖の森林を大切に育て、環境に配慮するとともに、さまざまなゲストが楽しめるよう、アクティビティの拡充や新たなイベント企画が展開されます。

首都圏から車で約45分と好アクセスの、豊かな相模湖の森に囲まれた「森森(もりもり)」の大自然の中で楽しめる「さがみ湖MORI MORI(もりもり)」

アトラクションやアスレチック、バーベキュー、キャンプ、温泉、冬のイルミネーションイベントなどコンテンツが「盛り盛り」な施設です。

標高370メートルの山頂エリアからは森の向こうに広がる相模湖、傾斜のあるバーベキュー場・キャンプ場からは目の前に石老山、春には満開の約2,500本の桜が圧巻の景色を作り出す、まさに「絶景」の宝庫。

訪れるゲストに相模湖の森の美しい景観を満喫してほしいと願い、施設のスローガンを「絶景MORI MORI!」と定めて、一層の楽しみが提供されます。

この新たな方向性やチャレンジする想いを基に、パークの名称も新たに生まれ変わるさがみ湖リゾート プレジャーフォレスト。

2024年7月13日に誕生する「さがみ湖MORI MORI(もりもり)」の紹介でした☆

