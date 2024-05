セガ ラッキーくじオンラインに、TVアニメ『HIGHSPEED Étoile(ハイスピード エトワール)』グッズが登場!

イラストレーター、藤真拓哉先生の描き下ろしイラストを使用した賞品が必ず当たる、セガ限定のオンラインくじです☆

セガ ラッキーくじオンライン「HIGHSPEED Étoile(ハイスピード エトワール)」

くじ販売期間:2024年5月31日(金)11:00〜7月5日(金)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込) ※初回購入時のみ送料がかかります

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができ、当選した賞品は後日自宅へ配送されます。

そんなセガ ラッキーくじオンラインに、近未来の日本を舞台に最速を駆けるハイパーアクションレースアニメ『HIGHSPEED Étoile(ハイスピード エトワール)』グッズが登場!

セガ ラッキーくじオンライン「HIGHSPEED Étoile」は、セガ限定の「藤真拓哉 先生」描き下ろしイラスト賞品が当たるオンラインくじです。

藤真拓哉先生描き下ろしイラストを使用した「マルチクロス」や「B2タペストリー」、デフォルメデザインがかわいい「アクリルキーホルダー」や「缶バッジ」などの多彩な賞品が必ず当たります☆

A賞:マルチクロス

サイズ:約W150×H100cm

提供割合:1%

主人公「輪堂凛」や「浅河カナタ」「小町永遠」「ソフィア・B・時任」「劉悠然」「アリス・サマーウッド」の集合アートを使用したマルチクロス。

レースで活躍する「輪堂凛」たちの、躍動感あふれる描き下ろしイラストが使用されています。

B賞:B2タペストリー

種類:全6種(輪堂凛、浅河カナタ、小町永遠、ソフィア・B・時任、劉悠然、アリス・サマーウッド

サイズ:B2サイズ

提供割合:各1%

存在感あるB2サイズで仕上げられた、B賞のタペストリー。

キャラクターのイメージカラーを基調にした、お部屋のインテリアにぴったりな賞品です。

C賞:アクリルスタンド

種類:全6種(輪堂凛、浅河カナタ、小町永遠、ソフィア・B・時任、劉悠然、アリス・サマーウッド)

サイズ:約W6.9〜9.9×H11.8〜14.7cm

提供割合:各1.5%

最新技術を駆使し、最高時速500km/hオーバーで最速を駆ける次世代レース「NEX Race」で活躍するドライバーたちを描いたアクリルスタンド。

ドライバーと共に描かれた、それぞれのマシンにも注目です。

D賞:アクリルキーホルダー

種類:全12種(輪堂凛、浅河カナタ、小町永遠、ソフィア・B・時任、劉悠然、アリス・サマーウッド各2種)

サイズ:約W8cm×H8.6cm

提供割合:各2%

6人のドライバーたちを描いた、スクエアタイプのアクリルキーホルダー。

各キャラクターたちの通常アートとデフォルメバージョンそれぞれ2種類ずつ展開されます。

E賞:缶バッジ

種類:全24種(輪堂凛、浅河カナタ、小町永遠、ソフィア・B・時任、劉悠然、アリス・サマーウッド各4種)

サイズ:約W7.5cm

提供割合:2.5%

コレクションにもぴったりな缶バッジは全24種類をラインナップ。

レーサーたちの全身やお顔のアップ、デフォルメバージョン2種、それぞれ4種類のアートが楽しめます。

Wラッキー賞:輪堂 凛役 和泉風花さん直筆サイン入りタペストリー

くじを引くたびに抽選で当たる「Wラッキー賞」を開催。

Wラッキー賞では、和泉風花さんの「直筆サイン入りタペストリー」が数量限定でプレゼントされます☆

「NEX Race」で活躍するドライバーたちを描いた、セガ限定の藤真拓哉先生描き下ろしイラスト賞品が必ず当たるオンラインくじ。

2024年7月5日までの期間限定で販売が開始されている、セガ ラッキーくじオンライン「HIGHSPEED Étoile」の紹介でした☆

©HSE Project

