俳優の犬飼貴丈、勝村政信が5月31日、フジテレビ系情報番組『ぽかぽか』(月〜金 前11:50)に出演。『仮面ライダービルド』で共演した際の思い出トークをした。犬飼は、『仮面ライダービルド』(2017)に桐生戦兎/仮面ライダービルド役で主演。勝村は、『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』(2018)で伊能賢剛/仮面ライダーブラッド役で出演していた。番組で犬飼は「僕が仮面ライダーで、勝村さんが最強の敵役の仮面ライダーでした」と縁を語ると、勝村も「ブラッドです。やってましたよ」とにやり。続けて犬飼は「先輩で恐縮なんですけど、ラストでぶっ飛ばさせていただきました。すみません!」と劇場版限定フォームだった仮面ライダービルド クローズビルドフォームの必殺キック「ラブ&ピースフィニッシュ!」で倒したことを笑顔で振り返ると、納得いかない表情の勝村は「最強の仮面ライダーなんですよ?簡単にぶっ飛ばされました」と首をかしげ、スタジオに笑いが広がっていた。このやり取りにファンは「ビルドとブラッドの共演」「『Be The One』は最高」と反応していた。