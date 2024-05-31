【スイス】

小売売上高（4月）15:30

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



【ユーロ圏】

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）15:45

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)



フランス消費支出（4月）15:45

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)



フランス消費者物価指数（速報）（5月）15:45

予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



フランス生産者物価指数（4月）15:45

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 -7.5%（前年比)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（5月）18:00

予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)

予想 N/A 前回 2.7%（コア・前年比)



【トルコ】

実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）16:00

予想 5.7% 前回 4.0%（前年比)



【香港】

小売売上高（4月）17:30

予想 -7.4% 前回 -7.0%（価格・前年比)

予想 -10.2% 前回 -8.6%（数量・前年比)



【英国】

消費者信用残高（4月）17:30

予想 N/A 前回 16.0億ポンド



マネーサプライM4（4月）17:30

予想 N/A 前回 0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 0.5%（前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（4月）21:00

予想 N/A 前回 73.0億ランド



【インド】

実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）21:00

予想 6.4% 前回 8.4%（前年比)



【カナダ】

実質GDP（2024年 第1四半期）21:30

予想 1.7% 前回 1.0%（前期比年率)



実質GDP（3月）21:30

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)



【米国】

個人所得・支出（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.5%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.8%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45

予想 40.0 前回 37.9



※予定は変更されることがあります。

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