【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）15:45　
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

フランス消費支出（4月）15:45
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)

フランス消費者物価指数（速報）（5月）15:45
予想　0.1%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)

フランス生産者物価指数（4月）15:45
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-7.5%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（5月）18:00
予想　0.2%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.4%（前年比)
予想　N/A　前回　2.7%（コア・前年比)

【トルコ】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）16:00
予想　5.7%　前回　4.0%（前年比)

【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想　-7.4%　前回　-7.0%（価格・前年比)
予想　-10.2%　前回　-8.6%（数量・前年比)

【英国】
消費者信用残高（4月）17:30
予想　N/A　前回　16.0億ポンド

マネーサプライM4（4月）17:30
予想　N/A　前回　0.7%（前月比)
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（4月）21:00　
予想　N/A　前回　73.0億ランド

【インド】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）21:00
予想　6.4%　前回　8.4%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（2024年 第1四半期）21:30
予想　1.7%　前回　1.0%（前期比年率)

実質GDP（3月）21:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

【米国】
個人所得・支出（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.5%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.8%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.7%　前回　2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想　40.0　前回　37.9

※予定は変更されることがあります。