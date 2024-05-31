16:30 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、討論会参加

17:00 日銀国債買い入れ日程（6月）

17:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント出席

19:00 外国為替平衡操作実施状況 (4月26日-5月29日)



1日

7:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶



アジア安全保障会議（通称：シャングリラ会合）（6月2日まで）

国連安全保障理事会、北朝鮮による軍事偵察衛星打ち上げ受け緊急会合開催



1日（土）

OPECプラス閣僚級会合

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）





※予定は変更されることがあります。

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