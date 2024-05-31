これからの予定【発言・イベント】
16:30 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、討論会参加
17:00 日銀国債買い入れ日程（6月）
17:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント出席
19:00 外国為替平衡操作実施状況 (4月26日-5月29日)
1日
7:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶
アジア安全保障会議（通称：シャングリラ会合）（6月2日まで）
国連安全保障理事会、北朝鮮による軍事偵察衛星打ち上げ受け緊急会合開催
1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）
※予定は変更されることがあります。
17:00 日銀国債買い入れ日程（6月）
17:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント出席
19:00 外国為替平衡操作実施状況 (4月26日-5月29日)
1日
7:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶
アジア安全保障会議（通称：シャングリラ会合）（6月2日まで）
国連安全保障理事会、北朝鮮による軍事偵察衛星打ち上げ受け緊急会合開催
1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）
※予定は変更されることがあります。