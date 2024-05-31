16:30　ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、討論会参加
17:00　日銀国債買い入れ日程（6月）
17:30　パネッタ伊中銀総裁、イベント出席
19:00　外国為替平衡操作実施状況 (4月26日-5月29日)

1日
7:15　ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶

アジア安全保障会議（通称：シャングリラ会合）（6月2日まで）
国連安全保障理事会、北朝鮮による軍事偵察衛星打ち上げ受け緊急会合開催

1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）


※予定は変更されることがあります。