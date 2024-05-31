来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇６月３日



０８：５０ 日・法人企業統計調査

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※ニュージーランド，マレーシア，タイ市場が休場



◇６月４日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・四半期経常収支

１５：００ 日・財政資金対民間収支

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・製造業新規受注

※日・閣議



◇６月５日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数



◇６月６日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が定例会見

※日・東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」開業

※韓国市場が休場



◇６月７日



０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※日・閣議

※中・貿易収支



◇６月８日



０４：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○６月３日



決算発表：伊藤園<2593>，ティーライフ<3172>，ゼネラルパ<6267>，ピープル<7865>



○６月４日



決算発表：不二電機<6654>，内田洋<8057>，泉州電<9824>



○６月５日



決算発表：Ｃａｓａ<7196>，エイケン工業<7265>，フジコーポ<7605>

※東証グロース上場：アストロスケールホールディングス<186A>



○６月６日



決算発表：積水ハウス<1928>，ファースト住<8917>，アインＨＤ<9627>，スバル<9632>



○６月７日



決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，日本駐車場<2353>，ランドネット<2991>，エターナルＧ<3193>，ポールＨＤ<3657>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，アイル<3854>，ｇｕｍｉ<3903>，エッジテクノ<4268>，ユークス<4334>，クミアイ化<4996>，日本スキー<6040>，イトクロ<6049>，サムコ<6387>，トラースＯＰ<6696>，アルチザ<6778>，トミタ電機<6898>，ハイレックス<7279>，光・彩<7878>，メディア総研<9242>，カナモト<9678>，シーイーシー<9692>ほか



出所：MINKABU PRESS