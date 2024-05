ポケモンセンターで販売中の手のひらサイズのぬいぐるみ「Pokemon fit」シリーズ。

そんな「Pokemon fit」にカロス地方のポケモンが登場したことを記念して、2024年6月15日(土)からアトレ川崎1Fツバキひろばに「Pokémon fit SHOP X・Y」がオープン!

また、館内をまわってポケモンをゲットする「ポケモン ゲット&ビンゴラリー」など、期間中は館内の至る箇所でポケモンの世界観を楽しめるイベントが開催されます☆

アトレ川崎「Pokémon fit SHOP X・Y」

オープン期間:2024年6月15日(土)〜30日(日)

場所:アトレ川崎1Fツバキひろば

営業時間:10:00〜21:00(最終日は19:00まで)

※在庫状況により、品切れとなる商品もあります

ポケモンセンターが販売する「Pokémon fit」シリーズ新作の発売を記念して、アトレ川崎1Fツバキひろばに「Pokémon fit SHOP X・Y」が期間限定オープン!

「Pokémon fit SHOP X・Y」は、手のひらサイズのぬいぐるみ「Pokémon fit」シリーズにカロス地方のポケモンたちが仲間入りしたことを記念したポップアップショップ。

期間中、店内には『ポケットモンスター X・Y』に登場するポケモンの「Pokémon fit」がずらりと並びます。

またポケモンの世界観満載の館内装飾も展開。

さらに「Pokémon fit SHOP X・Y」では、商品購入ごとにオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画も用意されています。

そのほか館内の至る箇所で「ポケモン ゲット&ビンゴラリー」などのイベントも開催され、ポケモンの世界観を満喫することができます☆

オリジナル商品プレゼント企画

「Pokémon fit SHOP X・Y」では、商品の購入金額に応じたプレゼント企画を実施。

商品購入2,000円(税込)ごとに「オリジナルポストカード」(全107種)、6,000円(税込)ごとに「オリジナル巾着」(全4種)が、ランダムで1つプレゼントされます。

Pokémon fit SHOP X・Yオリジナルポストカード(全107種)

開催日:2024年6月15日(土)〜無くなり次第終了

2,000円(税込)購入されるごとに「Pokémon fit SHOP X・Yオリジナルポストカード」をランダムで1枚をプレゼント。

ハリマロン・フォッコ・ケロマツをはじめとした、全107種類のポケモンがデザインされています。

※種類は選べません

※プレゼントは非売品です

※数に限りがあるので、無くなり次第終了となります

※プレゼントは、都合により予告なく変更・中止となる場合があります

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります

Pokémon fit SHOP X・Y オリジナル巾着(全4種)

開催日:2024年6月15日(土)〜 無くなり次第終了

商品購入6,000円(税込)ごとに、オリジナル巾着をランダムで1つプレゼント。

「Pokémon fit SHOP X・Y」のロゴをあしらったシンプルなデザインで、お出かけの際にも活躍してくれるグッズです。

※種類は選べません

※プレゼントは非売品です

※数に限りがあるので、無くなり次第終了となります

※プレゼント商品は、都合により予告なく変更・中止となる場合があります

※画像はイメージです

館内イベント

ポケモン ゲット&ビンゴラリー

日程:2024年6月15日(土)〜30日(日)

時間:アトレ川崎HPより確認ください

場所:アトレ川崎館内

プレゼント受取場所:1Fツバキひろば

プレゼント受取時間:10:00〜21:00(最終日は19:00まで)

アトレ川崎館内をまわってポケモンをゲットする「ポケモン ゲット&ビンゴラリー」を開催。

ビンゴを達成すると、オリジナルステッカー(全3種)が、ランダムで1枚もらえます。

※プレゼントは無くなり次第終了

メガポケモンガチャ

日程:2024年6月15日(土)〜30日(日)

時間:10:00〜18:00

場所:1Fツバキひろば

参加費:1,800円(税込)※現金のみ

景品:「ぬいぐるみPokémonfit」+「オリジナルエアショッパー」各1点ずつ

高さ約2.3mの大迫力の「メガポケモンガチャ」が、1Fツバキひろばに登場。

ガチャを回すと、ぬいぐるみ「Pokémon fit」とオリジナルエアショッパーが各1点ずつ出てきます。

※景品のぬいぐるみ・オリジナルエアショッパーは選べません

カロス地方のポケモンたちの仲間入りを記念した、「Pokémon fit」のポップアップショップ。

2024年6月15日(土)より、アトレ川崎 1Fツバキひろばに期間限定でオープンする「Pokémon fit SHOP X・Y」の紹介でした☆

