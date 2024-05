プロボクサーの田中恒成が31日、都内で行われた『Prime Video Presents Live Boxing 9』記者会見に参加した。WBO世界スーパーフライ級王者の田中は同級12位ジョナタン・ロドリゲスと初防衛戦を行うことが発表された。田中は今回の防衛戦について「危機感と言うか緊張感を持っている」と厳しい表情を見せ、「この試合で求められるのは勝ち方、試合内容。前回このベルトを獲得した試合内容ではもちろん不十分。だからこそ自分自身追い込んで前回よりもより良いパフォーマンスを見せたい」と語った。

対戦相手の印象については「腕力が強く、フックとアッパー系のパンチは力強さに加えてスピードもある。接近戦では常に警戒する必要がある」として、「KOはもちろん意識して戦う。それに加えて、前回の試合で出た課題、左でしっかりコントロールしながらいかに右につないでいくか、コンビネーションをつないでいくか。自分のボクシングを自分の武器を良さをもっと出せるようにしたい」と意気込んだ。■『Prime Video Presents Live Boxing 9』開催概要2024年7月20日(土) 東京・両国国技館配信:2024年7月20日(土)プライムビデオ独占ライブ配信【WBC世界バンダム級タイトルマッチ】中谷潤人(王者) VS ビンセント・アストロラビオ【WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ】田中恒成(王者) VS ジョナタン・ロドリゲス【WBO世界フライ級王者決定戦】加納陸(同級1位)VS アンソニー・オラスクアガ(同級2位)【那須川天心ボクシング第3戦〜】那須川天心 VS ジョナサン・ロドリゲス