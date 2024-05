プロボクサーの那須川天心が31日、都内で行われた『Prime Video Presents Live Boxing 9』記者会見に参加した。前回、ボクシング転向後3戦目にして初のKO勝利を飾ったWBA世界バンタム級7位の那須川はWBA同級4位のジョナサン・ロドリゲスとの対戦が決まり、意気込みを語った。4戦目で初の10回戦に臨む那須川は「早いなというのはありつつ」とした上で「前回の試合の評価や練習での成長も見て、タイトルマッチに近づいてきていると感じているし、世間にも試されている試合になる」と話した。相手のロドリゲスの印象は「パンチを振ってきてKO率も高く勢いがある。面白い戦いができる選手だと思う」とした。

前回の対戦から6ケ月が経過したことについては「本当に無駄じゃなかった。いろんな技やテクニックを手に入れられる期間だった。今回やっと型が完成したので、KOはもちろん狙いにいくが、力まず自分のスタイルをやっていきたい」と語った。■『Prime Video Presents Live Boxing 9』開催概要2024年7月20日(土) 東京・両国国技館配信:2024年7月20日(土)プライムビデオ独占ライブ配信【WBC世界バンダム級タイトルマッチ】中谷潤人(王者) VS ビンセント・アストロラビオ【WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ】田中恒成(王者) VS ジョナタン・ロドリゲス【WBO世界フライ級王者決定戦】加納陸(同級1位)VS アンソニー・オラスクアガ(同級2位)【那須川天心ボクシング第3戦〜】那須川天心 VS ジョナサン・ロドリゲス