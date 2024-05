Stray Kids、初の東京ドーム公演を収録したBlu-rayが9月18日に発売！メンバーサイン入りの特典も

昨年、4作連続で米ビルボード1位を獲得、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、日本1st EPは、K-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録するなど、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。昨年2023年に開催し、計34万人を動員した4大ドームツアー「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」の中から、初の東京ドーム公演の模様が映像化される。

Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は、完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)、通常盤初回仕様(Blu-ray only)の2形態でリリースされる。映像化決定のニュースにあわせて2形態それぞれのジャケット写真も公開となった。Blu-rayには、昨年2023年に開催した東京ドーム公演ファイナルの模様が余すところなく収録されるだけでなく、完全生産限定盤には、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナル銀テープや、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナルバルーンなど豪華な特典が盛りだくさんの内容で発売される予定だ。その他、収録内容、封入特典などは後日発表される。Stray Kidsは、アメリカの人気シンガーソングライター、チャーリー・プース(Charlie Puth)とのコラボレーション楽曲「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」をリリースし、全世界で話題となった。新たな映像作品のリリースに期待が高まる。

■リリース概要

Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」

2024年9月18日(水)発売



ご予約はこちら



【完全生産限定盤:Blu-ray 2枚組 / ESXL-311〜312】

価格:13,500円

・60P LIVE PHOTO BOOK

・三方背BOX&オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

・オリジナルフォトカード封入(メンバーソロ16枚セット封入)

・Stray Kidsポストカード1枚<完全生産限定盤ver.>

・メンバーサイン&メッセージプリント入りオリジナル銀テープ

・メンバーサイン&メッセージプリント入りオリジナルバルーン



[Disc1 / Blu-ray]

01.Battle Ground

02.FREEZE

03.ITEM

04.CASE 143 -Japanese ver.-

05.神メニュー -Japanese ver.-

06.ALL IN

07.WOLFGANG

08.MIROH

09.REV IT UP(フィリックス/ソロ楽曲)

10.Don't Say(ハン/ソロ楽曲)

11.PERFUME(スンミン/ソロ楽曲)

12.Hug Me(アイエン/ソロ楽曲)

13.Limbo(リノ/ソロ楽曲)

14.BABY(バンチャン/ソロ楽曲)

15.MIC & BRUSH(ヒョンジン/ソロ楽曲)

16.命(ミョン)(チャンビン/ソロ楽曲)

17.CIRCUS

18.TOPLINE(feat. Tiger JK)

19.S-Class

20.CHILL -Japanese ver.-

21.SLUMP -Japanese ver.-

22. SUPER BOARD

23.My Pace -Japanese ver.-

24.Question

25.Social Path(feat. LiSA)

26.MEGAVERSE

27.Hall of Fame

28.Astronaut

29.Star Lost

30.Fairytale

31.FAM

32.Haven

33.MIROH



[Disc2 / Blu-ray]

特典映像

※詳細は後日発表いたします。



【通常盤(初回仕様):Blu-ray Only / ESXL-313】

価格:8,800円

・20P PHOTO BOOK

・連結オリジナルフォトカード(メンバーソロ8枚連結)※初回仕様のみ封入

・スペシャルメンバーステッカー※初回仕様のみ封入

・Stray Kidsポストカード1枚<通常盤ver.>※初回仕様のみ封入

※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[Disc1 / Blu-ray]の内容と共通です。



【購入者特典】

<対象店舗・特典内容>

・Stray Kids応援店:オリジナルB3ポスター(集合絵柄1種)

・Sony Music Shop:オリジナルICカードサイズステッカーセット(ソロ絵柄8種セット)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルフォトカードセット(ソロ絵柄8種セット)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗を除く)・ローソン店頭Loppi端末:オリジナルホログラム入りフォトカードセット(ソロ絵柄8種セット)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗を除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:オリジナルポストカードセット(ソロ絵柄8種セット)

・Amazon.co.jp:オリジナルコットン巾着(ロゴ絵柄1種)

・楽天ブックス:オリジナルL判ブロマイドセット(ソロ絵柄8種セット)

・セブンネットショッピング:オリジナルタペストリー(集合絵柄1種)

・ネオウィング / CDJAPAN:オリジナル大判ブロマイド(集合絵柄1種)

※全アイテム、異なる絵柄となります。



<注意事項>

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。

※応援店対象商品・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



その他、収録内容、封入特典などは後日発表いたします。



■関連リンク

Stray Kids 日本公式サイト