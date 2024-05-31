Stray Kids、初の東京ドーム公演を収録したBlu-rayが9月18日に発売！メンバーサイン入りの特典も

昨年、4作連続で米ビルボード1位を獲得、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、日本1st EPは、K-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録するなど、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。昨年2023年に開催し、計34万人を動員した4大ドームツアー「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」の中から、初の東京ドーム公演の模様が映像化される。

Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」は、完全生産限定盤（Blu-ray 2枚組）、通常盤初回仕様（Blu-ray only）の2形態でリリースされる。映像化決定のニュースにあわせて2形態それぞれのジャケット写真も公開となった。Blu-rayには、昨年2023年に開催した東京ドーム公演ファイナルの模様が余すところなく収録されるだけでなく、完全生産限定盤には、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナル銀テープや、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナルバルーンなど豪華な特典が盛りだくさんの内容で発売される予定だ。その他、収録内容、封入特典などは後日発表される。Stray Kidsは、アメリカの人気シンガーソングライター、チャーリー・プース（Charlie Puth）とのコラボレーション楽曲「Lose My Breath（Feat. Charlie Puth）」をリリースし、全世界で話題となった。新たな映像作品のリリースに期待が高まる。

■リリース概要

Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」

2024年9月18日（水）発売



ご予約はこちら



【完全生産限定盤：Blu-ray 2枚組 / ESXL-311〜312】

価格：13,500円

・60P LIVE PHOTO BOOK

・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

・オリジナルフォトカード封入（メンバーソロ16枚セット封入）

・Stray Kidsポストカード1枚＜完全生産限定盤ver.＞

・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ

・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーン



[Disc1 / Blu-ray]

01.Battle Ground

02.FREEZE

03.ITEM

04.CASE 143 -Japanese ver.-

05.神メニュー -Japanese ver.-

06.ALL IN

07.WOLFGANG

08.MIROH

09.REV IT UP（フィリックス／ソロ楽曲）

10.Don't Say（ハン／ソロ楽曲）

11.PERFUME（スンミン／ソロ楽曲）

12.Hug Me（アイエン／ソロ楽曲）

13.Limbo（リノ／ソロ楽曲）

14.BABY（バンチャン／ソロ楽曲）

15.MIC ＆ BRUSH（ヒョンジン／ソロ楽曲）

16.命（ミョン）（チャンビン／ソロ楽曲）

17.CIRCUS

18.TOPLINE（feat. Tiger JK）

19.S-Class

20.CHILL -Japanese ver.-

21.SLUMP -Japanese ver.-

22. SUPER BOARD

23.My Pace -Japanese ver.-

24.Question

25.Social Path（feat. LiSA）

26.MEGAVERSE

27.Hall of Fame

28.Astronaut

29.Star Lost

30.Fairytale

31.FAM

32.Haven

33.MIROH



[Disc2 / Blu-ray]

特典映像

※詳細は後日発表いたします。



【通常盤（初回仕様）：Blu-ray Only / ESXL-313】

価格：8,800円

・20P PHOTO BOOK

・連結オリジナルフォトカード（メンバーソロ8枚連結）※初回仕様のみ封入

・スペシャルメンバーステッカー※初回仕様のみ封入

・Stray Kidsポストカード1枚＜通常盤ver.＞※初回仕様のみ封入

※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[Disc1 / Blu-ray]の内容と共通です。



【購入者特典】

＜対象店舗・特典内容＞

・Stray Kids応援店：オリジナルB3ポスター（集合絵柄1種）

・Sony Music Shop：オリジナルICカードサイズステッカーセット（ソロ絵柄8種セット）

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルフォトカードセット（ソロ絵柄8種セット）

・HMV全店（HMV＆BOOKS online含む／一部店舗を除く）・ローソン店頭Loppi端末：オリジナルホログラム入りフォトカードセット（ソロ絵柄8種セット）

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗を除く）/TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナルポストカードセット（ソロ絵柄8種セット）

・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着（ロゴ絵柄1種）

・楽天ブックス：オリジナルL判ブロマイドセット（ソロ絵柄8種セット）

・セブンネットショッピング：オリジナルタペストリー（集合絵柄1種）

・ネオウィング / CDJAPAN：オリジナル大判ブロマイド（集合絵柄1種）

※全アイテム、異なる絵柄となります。



＜注意事項＞

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。

※応援店対象商品・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



その他、収録内容、封入特典などは後日発表いたします。



■関連リンク

Stray Kids 日本公式サイト