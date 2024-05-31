Stray Kids、初の東京ドーム公演を収録したBlu-rayが9月18日に発売！メンバーサイン入りの特典も
Blu-rayには、昨年2023年に開催した東京ドーム公演ファイナルの模様が余すところなく収録されるだけでなく、完全生産限定盤には、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナル銀テープや、メンバーサインとメッセージプリント入りのオリジナルバルーンなど豪華な特典が盛りだくさんの内容で発売される予定だ。その他、収録内容、封入特典などは後日発表される。
Stray Kidsは、アメリカの人気シンガーソングライター、チャーリー・プース（Charlie Puth）とのコラボレーション楽曲「Lose My Breath（Feat. Charlie Puth）」をリリースし、全世界で話題となった。新たな映像作品のリリースに期待が高まる。
■リリース概要
Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」
2024年9月18日（水）発売
ご予約はこちら
【完全生産限定盤：Blu-ray 2枚組 / ESXL-311〜312】
価格：13,500円
・60P LIVE PHOTO BOOK
・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・オリジナルフォトカード封入（メンバーソロ16枚セット封入）
・Stray Kidsポストカード1枚＜完全生産限定盤ver.＞
・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーン
[Disc1 / Blu-ray]
01.Battle Ground
02.FREEZE
03.ITEM
04.CASE 143 -Japanese ver.-
05.神メニュー -Japanese ver.-
06.ALL IN
07.WOLFGANG
08.MIROH
09.REV IT UP（フィリックス／ソロ楽曲）
10.Don't Say（ハン／ソロ楽曲）
11.PERFUME（スンミン／ソロ楽曲）
12.Hug Me（アイエン／ソロ楽曲）
13.Limbo（リノ／ソロ楽曲）
14.BABY（バンチャン／ソロ楽曲）
15.MIC ＆ BRUSH（ヒョンジン／ソロ楽曲）
16.命（ミョン）（チャンビン／ソロ楽曲）
17.CIRCUS
18.TOPLINE（feat. Tiger JK）
19.S-Class
20.CHILL -Japanese ver.-
21.SLUMP -Japanese ver.-
22. SUPER BOARD
23.My Pace -Japanese ver.-
24.Question
25.Social Path（feat. LiSA）
26.MEGAVERSE
27.Hall of Fame
28.Astronaut
29.Star Lost
30.Fairytale
31.FAM
32.Haven
33.MIROH
[Disc2 / Blu-ray]
特典映像
※詳細は後日発表いたします。
【通常盤（初回仕様）：Blu-ray Only / ESXL-313】
価格：8,800円
・20P PHOTO BOOK
・連結オリジナルフォトカード（メンバーソロ8枚連結）※初回仕様のみ封入
・スペシャルメンバーステッカー※初回仕様のみ封入
・Stray Kidsポストカード1枚＜通常盤ver.＞※初回仕様のみ封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[Disc1 / Blu-ray]の内容と共通です。
【購入者特典】
＜対象店舗・特典内容＞
・Stray Kids応援店：オリジナルB3ポスター（集合絵柄1種）
・Sony Music Shop：オリジナルICカードサイズステッカーセット（ソロ絵柄8種セット）
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルフォトカードセット（ソロ絵柄8種セット）
・HMV全店（HMV＆BOOKS online含む／一部店舗を除く）・ローソン店頭Loppi端末：オリジナルホログラム入りフォトカードセット（ソロ絵柄8種セット）
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗を除く）/TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナルポストカードセット（ソロ絵柄8種セット）
・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着（ロゴ絵柄1種）
・楽天ブックス：オリジナルL判ブロマイドセット（ソロ絵柄8種セット）
・セブンネットショッピング：オリジナルタペストリー（集合絵柄1種）
・ネオウィング / CDJAPAN：オリジナル大判ブロマイド（集合絵柄1種）
※全アイテム、異なる絵柄となります。
＜注意事項＞
※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。
※応援店対象商品・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
その他、収録内容、封入特典などは後日発表いたします。
■関連リンク
Stray Kids 日本公式サイト