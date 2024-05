様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニープリンセスの世界観を美しいカラーストーンで表現したネックレスが登場☆

それぞれ裏面にはプリンセスの横顔シルエットがデザインされています。

ケイウノ「ディズニープリンセス」Pure Colorsシリーズ/ネックレス

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニープリンセスデザインのネックレス。

ディズニープリンセスそれぞれの世界観を美しいカラーストーンで表現し、さらにシンプルなデザインなのでシーンやコーディネートを選ばずに毎日身につけることができます。

コンセプトは“純粋な心で夢を描くプリンセスのように、未来を彩って・・・”

「ベル」、「ラプンツェル」、「アリエル」の全3種類がラインナップ。

Pure Colors “Belle” ベル/ネックレス

価格:48,400円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約9.4〜9.5mm

モチーフ部分ヨコ(メレ座含まず):約11.4〜11.5mm

モチーフ部分厚み:約5.7mm

シトリン:タテ約8mm ヨコ10mm(オーバルカボション)

ガーネット:直径約2.0mm

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」をイメージしたネックレス。

イエローカラーのシトリンがあしらわれ、カボションカットの立体感と美しい透明感が楽しめます◎

物語に登場する「魔法のバラ」を思わせるレッドガーネットがデザインのアクセントに。

裏面には「ベル」の横顔がデザインされています。

美しい横顔シルエットに思わずうっとり☆

Pure Colors “Rapunzel” ラプンツェル/ネックレス

価格:49,500円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約9.4〜9.5mm

モチーフ部分ヨコ(メレ座含まず):約11.4〜11.5mm

モチーフ部分厚み:約5.7mm

アメシスト:タテ約8mm ヨコ約10mm(オーバルカボション)

シトリン:直径約2.0mm

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたネックレス。

「ラプンツェル」らしく、パープルカラーのアメシストがあしらわれています!

アシンメトリーに留めたシトリンもオシャレなポイント。

裏面には「ラプンツェル」の横顔を忍ばせて☆

トレードマークの長い髪の毛が目をひきます。

Pure Colors “Ariel” アリエル/ネックレス

価格:49,500円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約9.4〜9.5mm

モチーフ部分ヨコ(メレ座含まず):約11.4〜11.5mm

モチーフ部分厚み:約5.7mm

プレーナイト:タテ約8mm ヨコ約10mm(オーバルカボション)

アメシスト:直径約2.0mm

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」をイメージしたネックレス。

淡いグリーンカラーのプレーナイトが「アリエル」のイメージにぴったりで、アシンメトリーに留められているのはアメシスト☆

上品な色使いで、大人っぽい印象です。

裏面には「アリエル」の横顔シルエットが施されています。

プレーナイトに映えて素敵!

「ベル」、「ラプンツェル」、「アリエル」のカラーストーンをあしらったジュエリー。

「ケイウノ」から発売中の、ディズニープリンセスPure Colorsシリーズのネックレスの紹介でした☆

