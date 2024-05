セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 プレミアムクリア窓付ショルダーバッグ 〜くすみパステル〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 プレミアムクリア窓付ショルダーバッグ 〜くすみパステル〜

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約26×7×27cm

種類:全3種(アイボリー、グリーン、ピンク)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「グーフィー」がスクリーンデビューした5月25日に向けて、流行りのくすみパステルがかわいい「ミッキー&フレンズ」のショルダーバッグが登場。

四角い形に「ミッキー&フレンズ」のイラストが楽しく、濃いカラーの肩紐が全体の印象を引き締めています。

お気に入りのグッズを見える形で持ち歩けるクリア窓付きなところもポイントです!

アイボリー

「グーフィー」と一緒に「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」が集まるイラストが楽しそう!

どんなコーデにも合せやすいアイボリーのバッグに、仲睦まじい「ミッキーマウス」たちのイラストが映えるデザインです。

グリーン

爽やかなグリーンがおしゃれなショルダーバッグ。

「グーフィー」や「ミッキーマウス」「ドナルドダック」のアクティブなアートがアクセントになっています☆

ピンク

くすみピンクのショルダーバッグはガーリーな印象。

ブランコに2人で腰掛ける「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の後ろ姿がポイントです!

くすみパステルがおしゃれな、クリア窓付きのショルダーバッグ。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 プレミアムクリア窓付ショルダーバッグ 〜くすみパステル〜は、2024年5月24日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

