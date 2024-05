大人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の新シリーズ、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2が、2024年6月17日(月)10:00よりアメリカと同時でU-NEXTで独占配信開始となる。

エミー賞史上最多59賞受賞と前人未踏の記録を誇り、米テレビ業界の歴史を塗り替え続けたHBOの大人気TVシリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」の200年前を舞台にした新シリーズ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」。ジョージ・R・R・マーティンの小説『炎と血』をベースにした本作は、七王国に複数の王家が台頭する以前、絶大な権力を保持していたドラゴン使い「ターガリエン家」の物語が描かれる。

圧倒的な映像クオリティと緻密なシナリオから、全米及びヨーロッパではHBO史上最多視聴者数の圧倒的な記録を樹立。2022年のシーズン1公開から間もなくしてシーズン2の制作が決定した。

ヴィセーリス王の後継をめぐり分裂したターガリエン家。王女レイニラ率いる“黒装派”と王妃アリセント率いる“翠装派”にそれぞれの評議会や兵士たちが分かれ巻き起こす、血で血で争う激しい内戦の行方とは。ファン待望の第2章がついに開幕する。

Photograph by Theo Whitman/HBO

またこのたび、シーズン1に引き続き、豪華声優出演の日本語吹替版の同時配信が新たに決定。次期国王の座をめぐり対立する、“黒装派”の王女レイニラ役の早見沙織と“翠装派”の王妃アリセント役の坂本真綾ほか、津田健次郎、大塚明夫、井上喜久子、諏訪部順一、武内駿輔、新祐樹ら人気声優陣が集結した。前シーズン以上に複雑化する各キャラクターの様子を、日本語吹替版と合わせて楽しんでいただきたい。



ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2は、2024年6月17日(月)10:00第1話配信開始。以降毎週月曜1話ずつ配信。

