iiyama PC『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨PC発売！ 高負荷化に対応
ユニットコムは5月31日、ゲーミングPC「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」シリーズにおいて『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨PC発売！ 高負荷化に対応
7月2日に発売が迫る拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を快適にプレイできるゲーミングPC。このバージョンから描画品質向上のためのグラフィックアップデートが行われる予定で、描画負荷も増大。ユニットコム推奨ゲーミングPCでは快適にプレイできることを独自に検証しており、快適なゲームプレイが行えるとしている。
○LEVEL-R776-147F-TTX-XIV [Windows 11 Home]
LEVEL-R776-147F-TTX-XIV [Windows 11 Home]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
価格：274,800円
○LEVEL-M77M-144F-RLX-XIV [Windows 11 Home]
LEVEL-M77M-144F-RLX-XIV [Windows 11 Home]
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
価格：177,800円
iiyama PC『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨PC発売！ 高負荷化に対応
7月2日に発売が迫る拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を快適にプレイできるゲーミングPC。このバージョンから描画品質向上のためのグラフィックアップデートが行われる予定で、描画負荷も増大。ユニットコム推奨ゲーミングPCでは快適にプレイできることを独自に検証しており、快適なゲームプレイが行えるとしている。
LEVEL-R776-147F-TTX-XIV [Windows 11 Home]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
価格：274,800円
○LEVEL-M77M-144F-RLX-XIV [Windows 11 Home]
LEVEL-M77M-144F-RLX-XIV [Windows 11 Home]
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
価格：177,800円