ランチは漬け丼880円〜！ 豊洲市場の天然マグロ仲卸「鈴富」が手がける寿司店が、移転オープン（東京・築地）

つきじ鈴富すし富 築地本店(東京・築地)

2024年5月16日に移転オープンした「つきじ鈴富すし富 築地本店」は、豊洲市場の天然マグロの仲卸「鈴富」が手がける寿司店。旧店舗からは徒歩1分、波除通り沿いに移りました。最寄駅の築地市場駅A1出口・築地駅1出口からそれぞれ徒歩約6分の場所です。

お店では若手の育成も視野に入れて旧店舗の改装を検討していた頃、客席も厨房も拡大できるメイン通りに面した物件に出会い、移転を決意したそう。

仲卸の「鈴富」は1963年創業。旬の天然マグロの目利き力をウリに、国内外の飲食店に新鮮な鮮魚を卸しています。「すし富」をオープンさせたのは、約15年前。日本全国から大勢の人たちがお寿司を目当てに訪れていた築地場外市場で、天然マグロを使用した本格江戸前寿司を手軽に楽しんでもらいたいとの思いから始まりました。

店長の橘氏は、19歳から日本橋「ほうらい」にて14年間修業をした後、株式会社B&Tマリンプロダクツカンパニー(つきじ鈴富運営会社)に入社。オープン時から店長を務めています。

写真はイメージです。内容は季節ごとに異なります

おすすめのメニューは「にぎり おまかせ」(6,600円)。仲卸「鈴富」自慢の天然マグロをメインとした寿司12貫と一品料理、お椀が付いたセットです。



寿司は天然マグロの赤身・中トロ・大トロ・炙り・漬けの食べ比べができ、旬の鮮魚も取り入れた贅沢なラインアップ。一品料理は、マグロのハラス串焼きや煮付けなど、店長おまかせの特製メニューを日替わりで提供しています。

すし富巻き

“シャリよりマグロの方が多い”と人気の「すし富巻き」(1本2,400円)もチェック! 天然マグロの赤身・中トロ・大トロ・すき身をたっぷり使用した豪華なマグロ巻きは、豊洲の天然マグロ専門卸が母体だからこそ実現できるお値打ち価格での提供です。お土産に人気なのも納得。



座席数はカウンター9席とテーブル22席(2名用3卓、4名用4卓)の31席を用意。新店舗は座席数も増えて、ワンフロアで営業できるように。ゆったりと食事を楽しめる、明るく広々とした空間ですね。

カウンター内と厨房スペースも広くなり、今まで以上にメニューも充実していきそうな予感です。



「解凍鮨 "シャリは人肌"」1折(6貫5,500円)2折セット(12貫10,000円)

また、同社では冷凍寿司も新発売。仲卸で培った冷凍技術を駆使して、なるべく短時間でおいしい寿司を食べられるよう専用解凍容器を開発したとのこと。レンジ(500W)で2分半加熱し、常温で約10分置くだけで「ネタは新鮮・シャリは人肌」のカウンターで食べる握りたての寿司が、いつでも手軽に食べられます。

できる限り国産にこだわって吟味した豊洲市場直送のネタは、味も鮮度も抜群。高級感ある鈴富のロゴ入りギフトボックスに入れて届けてくれるそう。大切な方へのギフトはもちろん、自分へのご褒美やホームパーティーにもいかがですか。



※職人が一貫ずつ握っているので、現在は予約販売のみ行っています。

食べログレビュアーのコメント



『◉鮪切り落としづけ丼 880円

久しぶりに対面する黒い器にルビーのように深い漬けた色味のコントラストが映える。

胡麻をパラっと乗せて、ガリと山葵を添えたいつものスタイル。

待ちきれずマグロを一口運ぶと、赤身のキリッとした味わいを後押しする醤油の漬けた旨味が噛み締めてしっとり。

醤油要らずで楽しませてくれる、流石の「つきじ鈴富」さん。

いくつもの赤身を楽しみながらたどり着く酢飯は、ホクホクした温もりと乾いた口当たりで噛むほどに酢の香りが心地よく込み上げて鼻から抜けていく。

合わせるように胡麻と刻み海苔が風味を添えながら、鮪の味を染めるキャンバスとしての相性をしっかり発揮!

一つひとつの切り落としが純粋な赤身もあれば細かなサシが綺麗に入った”アタリ”のトロもゴロゴロと、食べ進めるのがいつも楽しみにさせてくれる名物丼。

移転オープン2日目の早い時間帯でしたが、混雑する築地でも待つことなくご案内して頂きました。

オーダーの半分が握り、さらに半分は同じく”づけ丼”を知っている方がお目当ての模様。

3年前に訪れた時よりも200円の値上げながら、まだまだ1000円を切る破格は嬉しい限り!

築地で安くて美味いマグロ丼を言ったら「つきじ鈴富 すし富」さんでキマりです』(中目のやっこさんさん)

特上鉄火丼

『特上鉄火丼を注文。

マグロの生臭さがなく、甘みがある。

中トロもあぶらっぽさはなく、上品な味。

重くないので、軽やかに食べられる。

中トロだけではなく、赤身も美味しい!

観光地から少し離れており、お客さんはほとんど日本人。コスパもいいです。

内装もきれいで、オススメです』(domin67さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆つきじ鈴富 すし富住所 : 東京都中央区築地6-23-12 秋本ビル 1FTEL : 03-3524-9255

