羊文学のアルバム『12 hugs (like butterflies)』を再解釈した注目の企画展が開幕！会場写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■変化し続けるバンドそのものを“庭”、それを耕すクリエイターやスタッフたちを“庭師”と定義した、ファン必見の展示空間

羊文学のフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』を題材にした企画展『“ひみつの庭”inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』が、5月30日より東京・New Galleryにて開催されている。

これにともない、会場内で撮影された写真が公開された。

『“ひみつの庭”inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』は、2023年12月にリリースされたフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』のアートワークを担当したクリエイティブチームHUGのharu.が、塩塚モエカ(Vo)より受け取ったセルフライナーノーツを辿りながら楽曲を再解釈。様々な分野で活動するアーティストたちと共に、アルバムの世界観を表現した展示空間となっている。

変化し続けるバンドそのものを“庭”、それを耕すクリエイターやスタッフたちを“庭師”と定義した本企画。haru.(HUG)を筆頭に様々な“庭師”が「ひみつの庭」をかたどっている。

『“ひみつの庭”inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』の入場は事前予約制。詳細は、New Galleryのオフィシャルサイトもしくはイープラス購入ページまで。

イベント情報

『“ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』

05/30(木)~06/23(日)東京・New Gallery

チケット購入ページ

https://eplus.jp/himitsunoniwa/

New Gallery OFFICIAL WEBSITE

https://newgallery-tokyo.com/secretgarden/

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/