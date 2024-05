6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)をPPVライブ配信するU-NEXTは、通常の実況・解説版にくわえ、鬼越トマホーク・大沢ケンジ・石渡伸太郎による特別解説版「U-NEXT 裏トークチャンネル」も配信することが決定した。2つのチャンネルでそれぞれを楽しめる。同大会は堀口恭司vs.セルジオ・ペティスの2年半ぶりの再戦や、前バンタム級王者のフアン・アーチュレッタがバンタム級に階級を上げてクレベル・コイケと対戦するなど、格闘技ファンには見逃せない全9試合がラインナップ。

休憩時間から配信される「裏トークチャンネル」は、格闘技番組のMCを務める鬼越トマホーク、熱すぎる解説が人気の大沢、そしてペティスと練習を重ね堀口とも死闘を繰り広げた石渡の3組が登場。フリートークをメインにそれぞれの勝敗予想はもちろん、共に観戦しているような視点でも試合を楽しめる。U-NEXT格闘技公式X(@UNEXT_fight)では、出演者4人が予想する勝敗で最も的中数の多い人を予想し、正解者から抽選でRIZINグッズをプレゼントするキャンペーンも実施する。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)62キロ梅野源治 vs. 魚井フルスイング