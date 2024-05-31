Stray Kids、34万人を動員した4大ドームツアーより初の東京ドーム公演の模様が映像化決定
■完全生産限定盤（Blu-ray 2枚組）、通常盤初回仕様（Blu-ray only）の2形態でリリース！ジャケット写真も公開
Stray Kids（ストレイキッズ）が、初の東京ドーム公演の模様を映像作品化することが決定した。
2023年に開催され、計34万人を動員した4大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』より、スキズ初の東京ドーム公演が、完全生産限定盤（Blu-ray 2枚組）、通常盤初回仕様（Blu-ray only）の2形態でリリース。それぞれのジャケット写真も公開となった。
東京ドーム公演ファイナルの模様が余すところなく収録される他、完全生産限定盤には、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープや、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーンなど、豪華な特典が盛りだくさんの内容となっている。なお収録内容、封入特典は後日発表される。
そして、店舗別購入者特典も決定した。対象店舗や特典内容の詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
リリース情報
2024.09.18 ON SALE
Blu-ray『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com