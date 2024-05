フジテレビの動画配信サービス・FODでは、6月9日・13日に開催される『サッカー 国際親善試合2024 アメリカVSコロンビア』『サッカー 国際親善試合2024 アメリカVSブラジル』をライブ配信・見逃しアーカイブ配信する。両試合は、CS・フジテレビNEXTでも放送される。「FIFAワールドカップ2026」の開催地の一つであるアメリカ。前回大会となる2022年のカタールワールドカップでは、黄金世代との呼び声高い若きタレントを多く抱え、ベスト16と結果を残した。現在のアメリカ代表では“アメリカの至宝”とも称されるクリスチャン・プリシッチ(ACミラン)や、守備の要となるタイラー・アダムス(ボーンマス)ら、チームの中心となる20代の選手たちが、ヨーロッパを舞台にさらなる活躍を見せている。

中でも注目は、21歳の新星ユヌス・ムサ。ACミランでプレーする今季、卓越したスピードを活かしたプレーで躍動し、攻撃の起点となる中盤で急成長中だ。現在FIFAランク11位のアメリカ代表が、コロンビア(同12位)、ブラジル(同5位)を迎えて、どんな戦いを見せるのか。○■配信概要<LIVE配信>6月9日(日) アメリカ vs コロンビア 6時30分配信開始(6時37分キックオフ)6月13日(木) アメリカ vs ブラジル 8時配信開始(8時7分キックオフ)<見逃し配信>6月9日(日) アメリカ vs コロンビア 15時30分〜配信開始予定6月13日(木) アメリカ vs ブラジル 17時〜配信開始予定○■放送概要6月9日(日) アメリカ vs コロンビア 16時20分放送開始(録画放送)6月13日(木) アメリカ vs ブラジル 8時放送開始(生中継)※予告なく変更となる可能性あり