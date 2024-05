【G-Master Velox FX7】5月31日 発売価格:244,110円【G-Master Spear FX7】5月31日 発売価格:335,160円

サイコムは、ゲーミングPC「G-Master Velox FX7」(税込244,110円)と「G-Master Spear FX7」(税込335,160円)を5月31日に発売する。

本ゲーミングPCは7月2日発売予定のオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」の新拡張パッケージ「黄金のレガシー」に対応したモデルとなっている。

「G-Master Velox FX7」はCPUにインテル CoreTM プロセッサー(第14世代)を搭載し、CPUクーラーにNoctua社製「NH-U12S redux」、ビデオカードにはNVIDIA GeForce RTXTM 4060 Tiを搭載したManli社製「M-NRTX4060TI/6RGHPPP-M2546」を装備。ケースはG-Master Veloxシリーズで採用しているFractal Design社製「Pop Silent」で、強化ガラス製のサイドパネルを持つミドルタワー型ケースとなっている。

「G-Master Spear FX7」はCPUにはインテル CoreTM プロセッサー(第14世代)を搭載し、CPUクーラーにNoctua社製「Noctua NH-U12S」、ビデオカードにはNVIDIA GeForce RTXTM 4070 SUPERを搭載したManli社製「M-NRTX4070S/6RFHPPP-M2592」を装備。ケースはG-Master Spear シリーズで採用しているCooler Master社製「MasterBox CM694」で、フロントからトップを覆うカーブ状メッシュパネルは通気性を確保すると同時にホコリをフィルタリングする優れた機能を持つミドルタワー型ケースとなっている。

G-Master Velox FX7

価格:244,110円

<主な仕様>

CPU:Intel CoreTM i7-14700F(2.1GHz/20コア(Pコア8+Eコア12)28スレッド/TDP65W)

CPUクーラー:Noctua NH-U12S redux(空冷/CPUファン/高性能CPUグリス NT-H1塗布済)

マザーボード:ASRock B660 Pro RS(Intel B660chipset)

メモリ:16GB(8GB×2枚)DDR4-3200(メジャーチップ・8層基板/Dual Channel)

SSD:Crucial T500 CT1000T500SSD8(M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB)

ビデオカード:GeForce RTX4060Ti 8GB Manli製M-NRTX4060TI/6RGHPPP-M2546(HDMI×1/DisplayPort×3)

LAN:有線LANオンボード

PCケース:Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint(白/ガラスパネル/フロントUSB Type-C対応)

電源:Antec CSK650(650W/80PLUS Bronze)

OS:Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

G-Master Spear FX7

価格:335,160円

<主な仕様>

CPU:Intel CoreTM i7-14700KF(3.4GHz/20コア(Pコア8+Eコア12)28スレッド/TDP125W)

CPUクーラー:Noctua NH-U12S(空冷/CPUファン/高性能CPUグリス NT-H1塗布済)

マザーボード:ASRock Z790 Pro RS(Intel Z790chipset)

メモリ:16GB(8GB×2枚)DDR5-4800(メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel)

SSD:Crucial T500 CT1000T500SSD8(M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB)

ビデオカード:GeForce RTX4070 SUPER 12GB Manli製M-NRTX4070S/6RFHPPP-M2592(HDMI×1/DisplayPort×3)

LAN:有線LANオンボード

PCケース:CoolerMaster CM694(黒)

騒音・振動吸収シート:騒音・振動吸収シート貼付

電源:SilverStone SST-DA750-G(750W/80PLUS Gold)

OS:Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

