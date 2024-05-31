熊本県、鹿児島県で最大震度4の地震 気象台「熊本地震の活動域で発生」日奈久断層帯との関連は？
けさ（5月31日）早く、熊本県内で最大震度4を観測する地震がありました。津波はなく、この地震による被害も報告されていません。
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熊本県内を震源とする地震で震度4以上の揺れを観測したのは、おととし（2022年）の6月26日以来です。
気象庁によりますと、5月31日午前4時46分ごろ、熊本地方を震源とする地震があり、熊本県八代市と上天草市、宇城市で震度4の揺れを観測しました。熊本市南区や水俣市などでは、震度3を観測しました。
震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されています。
熊本地方気象台によりますと、熊本地震の活動域で発生した地震で、震源の近くに日奈久断層帯があるものの、今回の地震との関連は分からないということです。
【各地の震度詳細】※午前4時50分気象庁発表
■震度4
□熊本県
八代市 宇城市 上天草市
□鹿児島県
長島町
■震度3
□熊本県
熊本南区 宇土市 熊本美里町
西原村 御船町 嘉島町
甲佐町 氷川町 水俣市
天草市 芦北町 津奈木町
球磨村 あさぎり町
□鹿児島県
鹿児島出水市 伊佐市
□長崎県
雲仙市 南島原市
■震度2
□熊本県
熊本中央区 熊本東区 熊本西区
熊本北区 玉名市 山鹿市
菊池市 合志市 大津町
菊陽町 益城町 山都町
苓北町 人吉市 錦町
多良木町 湯前町 水上村
相良村 五木村 山江村
阿蘇市 熊本高森町 南阿蘇村
□鹿児島県
阿久根市 薩摩川内市 霧島市
いちき串木野市 さつま町 湧水町
薩摩川内市甑島
□長崎県
島原市 長崎市 諫早市
時津町
□福岡県
柳川市 みやま市
□佐賀県
佐賀市 小城市 白石町
□大分県
日田市 竹田市
□宮崎県
延岡市 西都市 高鍋町
川南町 宮崎都農町 椎葉村
宮崎美郷町 高千穂町 宮崎市
国富町 小林市 えびの市
■震度1
□熊本県
荒尾市 南関町 長洲町
和水町 南小国町 熊本小国町
産山村
□鹿児島県
鹿児島市 枕崎市 日置市
南さつま市 南九州市 姶良市
□長崎県
大村市 長与町 佐世保市
平戸市 松浦市 東彼杵町
川棚町
□福岡県
大牟田市 久留米市 八女市
筑後市 大川市 朝倉市
筑前町 福岡博多区 行橋市
みやこ町 嘉麻市 大任町
□佐賀県
多久市 佐賀鹿島市 嬉野市
神埼市 上峰町 江北町
太良町 唐津市
□大分県
九重町 中津市 津久見市
佐伯市 豊後大野市
□宮崎県
日向市 新富町 木城町
門川町 西米良村 諸塚村
日之影町 五ヶ瀬町 日南市
綾町 都城市 三股町
高原町
□山口県
下関市 山陽小野田市 防府市