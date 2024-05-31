RKK

写真拡大

けさ（5月31日）早く、熊本県内で最大震度4を観測する地震がありました。津波はなく、この地震による被害も報告されていません。

【写真を見る】熊本県、鹿児島県で最大震度4の地震 　気象台「熊本地震の活動域で発生」日奈久断層帯との関連は？

熊本県内を震源とする地震で震度4以上の揺れを観測したのは、おととし（2022年）の6月26日以来です。

気象庁によりますと、5月31日午前4時46分ごろ、熊本地方を震源とする地震があり、熊本県八代市と上天草市、宇城市で震度4の揺れを観測しました。熊本市南区や水俣市などでは、震度3を観測しました。

震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されています。

熊本地方気象台によりますと、熊本地震の活動域で発生した地震で、震源の近くに日奈久断層帯があるものの、今回の地震との関連は分からないということです。

【各地の震度詳細】※午前4時50分気象庁発表

■震度4
□熊本県
八代市　宇城市　上天草市

□鹿児島県
長島町

■震度3
□熊本県
熊本南区　宇土市　熊本美里町
西原村　御船町　嘉島町
甲佐町　氷川町　水俣市
天草市　芦北町　津奈木町
球磨村　あさぎり町

□鹿児島県
鹿児島出水市　伊佐市

□長崎県
雲仙市　南島原市

■震度2
□熊本県
熊本中央区　熊本東区　熊本西区
熊本北区　玉名市　山鹿市
菊池市　合志市　大津町
菊陽町　益城町　山都町
苓北町　人吉市　錦町
多良木町　湯前町　水上村
相良村　五木村　山江村
阿蘇市　熊本高森町　南阿蘇村

□鹿児島県
阿久根市　薩摩川内市　霧島市
いちき串木野市　さつま町　湧水町
薩摩川内市甑島

□長崎県
島原市　長崎市　諫早市
時津町

□福岡県
柳川市　みやま市

□佐賀県
佐賀市　小城市　白石町

□大分県
日田市　竹田市

□宮崎県
延岡市　西都市　高鍋町
川南町　宮崎都農町　椎葉村
宮崎美郷町　高千穂町　宮崎市
国富町　小林市　えびの市

■震度1
□熊本県
荒尾市　南関町　長洲町
和水町　南小国町　熊本小国町
産山村

□鹿児島県
鹿児島市　枕崎市　日置市
南さつま市　南九州市　姶良市

□長崎県
大村市　長与町　佐世保市
平戸市　松浦市　東彼杵町
川棚町

□福岡県
大牟田市　久留米市　八女市
筑後市　大川市　朝倉市
筑前町　福岡博多区　行橋市
みやこ町　嘉麻市　大任町

□佐賀県
多久市　佐賀鹿島市　嬉野市
神埼市　上峰町　江北町
太良町　唐津市

□大分県
九重町　中津市　津久見市
佐伯市　豊後大野市

□宮崎県
日向市　新富町　木城町
門川町　西米良村　諸塚村
日之影町　五ヶ瀬町　日南市
綾町　都城市　三股町
高原町

□山口県
下関市　山陽小野田市　防府市