¡Ú°ÂÅÄµÇ°¡Û¡È¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¡É¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬»²Àï¡¡¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡¦¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤é·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜÇÏ¤È¤Î¾åÈ¾´ü¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï
º£½µËö6·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ5½µÏ¢Â³£ÇI¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë°ÂÅÄµÇ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼Ç1600£í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ÂÅÄµÇ°¤Ï¡È¾åÈ¾´ü¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¹á¹ÁÇÏ¤â»²Àï¤·¡¢½µËö¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¹á¹Á£Ç1ÇÏ2Æ¬¤¬»²Àï
¹á¹Á¤«¤é2Æ¬¤Î£Ç1ÇÏ¤¬Àè½µ5·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
ÂçÃíÌÜ¤Ï¡¢¡È¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¡É¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ê¥»¥ó6¡Ë¤À¡£
£Ç1¡¦7¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß£Ç1¤Ç4Ï¢¾¡Ãæ¤È6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
G1¤Ç¤Î7¾¡¤ÏÁ´¤ÆÃæµ÷Î¥Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¥Þ¥¤¥ë·Ð¸³¤ÎÀõ¤µ¤äº¸²ó¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥×¥·¥ó¡¦¥·¥ã¥àÄ´¶µ»Õ¡Ê63¡Ë¤Ï²ñ¸«¤ÇÉÔ°Â¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡½¡½º¸²ó¤ê¤Ø¤ÎÅ¬À
º¸²ó¤ê¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç1¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¥È¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î¶¯¤ß
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¤¬¾è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¥ã¥×¥·¥ó¡¦¥·¥ã¥àÄ´¶µ»Õ¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾¼ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½1600m¤Ø¤ÎÅ¬À
Å¬±þÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÇÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£1600m¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÇÏ¾ì¤¬¹Å¤¯¡¢Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¾ìÅ¬À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î¶¯¤ß
¥Á¥ã¥×¥·¥ó¡¦¥·¥ã¥àÄ´¶µ»Õ¤ÎÄ´¶µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤äÆ®Áè¿´¤Î¶¯¤µ¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÈÍèÆü¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÆüÍËÆü¡¢¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤¦1Æ¬¤Î¹á¹Á£Ç1ÇÏ¤Î¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¥»¥ó6¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹á¹Á¤Î¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤ÆÉî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤1Æ¬¤À¡£
¡ú5·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÄ´¶µ±ÇÁü¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â¾¾µÜµÇ°¡¦£ÇI¤Ç¤â¡¢¹á¹Á¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¤¬3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£½µËö¡¢¹á¹ÁÇÏ2Æ¬¤¬ÇÏ·ôÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜ¤ÎÀº±Ô¥Þ¥¤¥é¡¼¤¿¤Á
¹á¹Á¤«¤é¤Î»ÉµÒ¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜÇÏ¤âÎ³Â·¤¤¤À¡£
2022Ç¯¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¡Ë¡¦£ÇI¤ÎÇÆ¼Ô¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡Ê²´5¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤Ç4Ãå¡¢µîÇ¯¤Ï2Ãå¤ÈÂ×´§¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°±óÀ¬ÌÀ¤±¤ÎµîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤Î°ÂÅÄµÇ°¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ËÄ©¤à¡£
Æ±¤¸¤¯3ÅÙÌÜ¤Î°ÂÅÄµÇ°Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´6¡Ë¤Ï¡¢4·î¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã¡¦£Ç¶¤Ç½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
µîÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¡Ê2Ãå¡Ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾¼ê¡¢¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç½é¤ÎÈá´ê¤òÁÀ¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òµîÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤ÇÇË¤ê¡¢Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¡ÊÌÆ5¡Ë¡£
Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¤ËÅ¾±¹¸å¡¢µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C¡¦£Ç¶¤Ç£´Ãå¤ÈÉü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿£ÇI¥Û¡¼¥¹¤Î¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ê²´5¡Ë¤é¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Ï4ÏÈ7ÈÖ¡¢Æ±¤¸¤¯¹á¹Á¤«¤é»²Àï¤Î¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤Ï7ÏÈ15ÈÖ¡¢ÆüËÜÇÏ¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¤Ï8ÏÈ17ÈÖ¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï5ÏÈ10ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè74²ó¡¡°ÂÅÄµÇ°¡ÊGI¡Ë
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1600m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥«¥Æ¥É¥é¥ë¡Ê²´8¡¦ºØÆ£ ¿·¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´5¡¦Ä¹²¬ Ä÷¿Î¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥ì¡¼¥ô¡Ê²´5¡¦²£»³ ÏÂÀ¸¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¡Ê²´5¡¦ËÌÂ¼ ¹¨»Ê¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¡ÊÌÆ5¡¦Éð Ë¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥É¡¼¥Ö¥Í¡Ê²´5¡¦É©ÅÄ ÍµÆó¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ê¥»¥ó6¡¦£Ê¡¥¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥¨¥¢¥í¥í¥Î¥¢¡Ê¥»¥ó7¡¦¹¬ ±ÑÌÀ¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡Ê²´5¡¦£Ã¡¥¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´6¡¦£Ê¡¥¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´7¡¦»°±º ¹ÄÀ®¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥Õ¥£¥¢¥¹¥×¥é¥¤¥É¡ÊÌÆ6¡¦ºä°æ ÎÜÀ±¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Ê²´6¡¦²£»³ Åµ¹°¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥È¡¼¥ë¡Ê²´4¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¥»¥ó6¡¦£Ú¡¥¥Ñ¡¼¥È¥ó¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´4¡¦À¾Â¼ ½ßÌé¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡Ê²´5¡¦ÀîÅÄ ¾²í¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ê²´5¡¦¸Íºê ·½ÂÀ¡Ë
Åìµþ£µ½µÏ¢Â³£ÇI¤ÎºÇ½ªÀï¡¢°ÂÅÄµÇ°¡£
¶¯¹ë¹á¹ÁÇÏ¤«¡¢ÆüËÜÇÏ¤Î°ÕÃÏ¤«¡£
°ÂÅÄµÇ°¤Ï¡¢6·î2Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£