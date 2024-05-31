Stray Kids、初の東京ドーム公演を映像作品に
Stray Kidsが初の東京ドーム公演を映像作品化することが決定した。
昨年2023年に開催、計34万人を動員した4大ドームツアー＜Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023＞より、東京ドーム公演の模様を映像化。完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)・通常盤初回仕様(Blu-ray only)の2形態でリリースとなる。
完全生産限定盤には、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープや、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーンなどの特典も盛りだくさんの内容で発売される。その他、収録内容、封入特典などは後日発表となる。
LIVE Blu-ray 『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』
予約：https://straykids.lnk.to/mZY6XY
【完全生産限定盤】Blu-ray 2枚組 ￥13,500 / ESXL-311〜312
＊60P LIVE PHOTO BOOK
＊三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
＊オリジナルフォトカード封入 (メンバーソロ16枚セット封入)
＊Stray Kidsポストカード1枚 ＜完全生産限定盤ver.＞
＊メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
＊メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーン
[ Disc1 / Blu-ray ]
01. Battle Ground
02. FREEZE
03. ITEM
04. CASE 143 -Japanese ver.-
05. 神メニュー -Japanese ver.-
06. ALL IN
07. WOLFGANG
08. MIROH
09. REV IT UP（フィリックス／ソロ楽曲）
10. Don't Say（ハン／ソロ楽曲）
11. PERFUME（スンミン／ソロ楽曲）
12. Hug Me（アイエン／ソロ楽曲）
13. Limbo（リノ／ソロ楽曲）
14. BABY（バンチャン／ソロ楽曲）
15. MIC & BRUSH（ヒョンジン／ソロ楽曲）
16. 命 (ミョン)（チャンビン／ソロ楽曲）
17. CIRCUS
18. TOPLINE (feat. Tiger JK)
19. S-Class
20. CHILL -Japanese ver.-
21. SLUMP -Japanese ver.-
22. SUPER BOARD
23. My Pace -Japanese ver.-
24. Question
25. Social Path (feat. LiSA)
26. MEGAVERSE
27. Hall of Fame
28. Astronaut
29. Star Lost
30. Fairytale
31. FAM
32. Haven
33. MIROH
[ Disc2 / Blu-ray ] 特典映像
詳細は後日発表いたします。
【通常盤 (初回仕様) 】Blu-ray Only ￥8,800 / ESXL-313
＊20P PHOTO BOOK
＊連結オリジナルフォトカード (メンバーソロ8枚連結) ※初回仕様のみ封入
＊スペシャルメンバーステッカー ※初回仕様のみ封入
＊Stray Kidsポストカード1枚 ＜通常盤ver.＞ ※初回仕様のみ封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[Disc1 / Blu-ray]の内容と共通です。
そして購入者特典も決定！！店舗別の特典となりますので、お早めにご予約ください！
ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/mZY6XY
【対象店舗／特典内容】
Stray Kids応援店：オリジナルB3ポスター(集合絵柄1種)
Sony Music Shop：オリジナルICカードサイズステッカーセット(ソロ絵柄8種セット)
TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルフォトカードセット(ソロ絵柄8種セット)
HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く)・ローソン店頭Loppi端末：オリジナルホログラム入りフォトカードセット(ソロ絵柄8種セット)
TSUTAYA RECORDS(一部店舗を除く)/TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナルポストカードセット(ソロ絵柄8種セット)
Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着(ロゴ絵柄1種)
楽天ブックス：オリジナルL判ブロマイドセット(ソロ絵柄8種セット)
セブンネットショッピング：オリジナルタペストリー(集合絵柄1種)
ネオウィング/CDJAPAN：オリジナル大判ブロマイド(集合絵柄1種)
※全アイテム、異なる絵柄となります。
◆Stray Kidsオフィシャルサイト