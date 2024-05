韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが昨年10月に開催した自身初の東京ドーム公演のライブBlu-ray『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』が、9月18日にリリースされることが決定した。あわせてジャケット写真が公開された。昨年34万人を動員した初の4大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』最終公演の映像化が決定した。完全生産限定(Blu-ray 2枚組)、通常盤初回仕様(Blu-ray)の2形態でリリースされる。

今作には、東京ドーム公演ファイナルを余すところなく収録。完全生産限定盤には、メンバーサイン&メッセージプリント入りオリジナル銀テープ、メンバーサイン&メッセージプリント入りオリジナルバルーンなど盛りだくさんの特典も予定されている。詳細は後日発表となる。■LIVE Blu-ray『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』▼Disc101. Battle Ground02. FREEZE03. ITEM04. CASE 143 -Japanese ver.-05. 神メニュー -Japanese ver.-06. ALL IN07. WOLFGANG08. MIROH09. REV IT UP(フィリックス/ソロ楽曲)10. Don't Say(ハン/ソロ楽曲)11. PERFUME(スンミン/ソロ楽曲)12. Hug Me(アイエン/ソロ楽曲)13. Limbo(リノ/ソロ楽曲)14. BABY(バンチャン/ソロ楽曲)15. MIC & BRUSH(ヒョンジン/ソロ楽曲)16. 命 (ミョン)(チャンビン/ソロ楽曲)17. CIRCUS18. TOPLINE (feat. Tiger JK)19. S-Class20. CHILL -Japanese ver.-21. SLUMP -Japanese ver.-22. SUPER BOARD23. My Pace -Japanese ver.-24. Question25. Social Path (feat. LiSA)26. MEGAVERSE27. Hall of Fame28. Astronaut29. Star Lost30. Fairytale31. FAM32. Haven33. MIROH▼Disc2(特典映像)詳細は後日発表