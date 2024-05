チバユウスケ最後のツアーとなった<The Birthday TOUR2022『GO WEST. YOUNGMAN』>より中野サンプラザ公演の模様を全曲収録したBlu-rayとライブレコード盤が、チバユウスケの誕生日7月10日にリリースされることが発表となった。同時に『月夜の残響 ep.』 『April』のレコード盤が発売されるほか、11年ぶりに“WEEKEND LOVERS”が復活し、<FUJI ROCK FESTIVAL>と<RISING SUN ROCK FESTIVAL>へLOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ・ヒライハルキ・フジイケンジ)で出演することが決定した。

■『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"』

UMJK-9134 ¥2,750(税込)RECORD/重量盤12inch/限定盤内容:2023年4月までにレコーディングした新曲3曲を収録。※2024年4月3日にリリースEP「April」をレコード盤として発売▼SIDE A1. サイダー2. S.P.L▼SIDE B1. I SAW THE LIGHT

■<WEEKEND LOVERS 2024 “with You”>



▼<FUJI ROCK FESTIVAL’24>出演:LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)日程:2024年7月28日(日)会場:新潟県湯沢町苗場スキー場出演ステージ:RED MARQUEE※タイムテーブルは後日発表https://www.fujirockfestival.com/▼<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO>出演:LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)8/17 RSR Guest : イマイアキノブ , 斉藤和義 , 村越 “HARRY” 弘明 (THE STREET SLIDERS) , YONCE (Suchmos , Hedigan's) , and more…日程:2024年8月17日(土) ※雨天決行・オールナイト開催Open 10:00 / Live Start 12:30 / Live End 05:00(18日)予定会場:石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ※北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目※出演ステージ・タイムテーブルは後日発表https://rsr.wess.co.jp/2024/