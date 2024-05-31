■＜The Birthday TOUR 2022『GO WEST.YOUNGMAN』＞



・2022年10月26日(水)のサッポロファクトリーホールからスタートを予定していた同ツアーは、メンバーの新型コロナウイルス陽性を受け2023年1月8日(日)に振替公演として行われた。※中野サンプラザホール公演が行われた2022年12月8日当時は、コロナウイルス感染症の位置づけが第五類に移る手前だったため場内はマスク着用、無歓声というのルールの中で開催。※この公演の半年後、2023年5月9日(火)に＜さよなら中野サンプラザ音楽祭 The Birthday x GLIM SPANKY＞に出演予定だったものの、チバの療養に伴い開催中止。閉館前の中野サンプラザでのThe Birthdayのライブは2022年12月8日が最後となった。