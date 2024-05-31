The Birthday、チバユウスケ最後のツアーを映像作品化＋WEEKEND LOVERSがフジロックとライジングサンで復活
チバユウスケ最後のツアーとなった＜The Birthday TOUR2022『GO WEST. YOUNGMAN』＞より中野サンプラザ公演の模様を全曲収録したBlu-rayとライブレコード盤が、チバユウスケの誕生日7月10日にリリースされることが発表となった。同時に『月夜の残響 ep.』 『April』のレコード盤が発売されるほか、11年ぶりに“WEEKEND LOVERS”が復活し、＜FUJI ROCK FESTIVAL＞と＜RISING SUN ROCK FESTIVAL＞へLOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ・ヒライハルキ・フジイケンジ)で出演することが決定した。
＜The Birthday TOUR 2022『GO WEST.YOUNGMAN』＞は、2022年11月1日から全国12ヶ所で開催されたツアーだ。12月8日の中野サンプラザ公演は映画『THE FIRST SLAM DUNK』オープニング主題歌「LOVE ROCKETS」を映画公開後、初披露したことをはじめ、公演前日にリリースされた「月夜の残響 ep.」収録新曲も披露された。同公演が完全収録される作品は、映像(Blu-ray)、音源(レコード盤3枚組)、映像(Blu-ray)＋音源(レコード盤3枚組)＋当日のライブ写真集を封入した限定BOX、といった3形態となる。
なお、同日7月10日には「月夜の残響ep.」「April」のレコード盤もリリースされる。予約受付開始は6月８日正午から各レコード店・ECサイトにて。
また、チバユウスケと中村達也が主宰、2002年にROSSO ＆ LOSALIOS presentsとして始まったジョイントライブが、＜Weekend Lovers＞だ。2024年、＜WEEKEND LOVERS 2024 “with You”＞として＜FUJI ROCK FESTIVAL＞、＜RISING SUN ROCK FESTIVAL＞に登場することが決定した。同ステージでは、LOSALIOSとThe Birthday (クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)を中心にゲストミュージシャンを迎え、“with You”をテーマにチバユウスケが残してきた楽曲を繋ぐ。＜RISING SUN ROCK FESTIVAL＞でWEEKEND LOVERSが登場するのは2002年以来、22年ぶり二度目となる。
■＜The Birthday TOUR 2022『GO WEST.YOUNGMAN』＞
※中野サンプラザホール公演が行われた2022年12月8日当時は、コロナウイルス感染症の位置づけが第五類に移る手前だったため場内はマスク着用、無歓声というのルールの中で開催。
※この公演の半年後、2023年5月9日(火)に＜さよなら中野サンプラザ音楽祭 The Birthday x GLIM SPANKY＞に出演予定だったものの、チバの療養に伴い開催中止。閉館前の中野サンプラザでのThe Birthdayのライブは2022年12月8日が最後となった。
■『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"』
https://thebirthday.lnk.to/go_west_youngman
※各ページは予約受付開始時にオープンします。
※各店舗予定枚数に達し次第で受付を終了いたします。あらかじめご了承ください。
【通常盤Blu-ray】
UMXK-1115 ￥6,600(税込)
▼収録曲
01. トランペット
02. COME TOGETHER
03. アンチェイン
04. ある朝
05. BECAUSE
06. 声
07. スカイブルー
08. LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-
09. 抱きしめたい
10.24時
11.DIABLO 〜HASHIKA〜
12.あの娘のスーツケース
13.LOVE ROCKETS
14.咆哮
15.ギムレット
16.ブラックバードカタルシス
17.ヘッドライト
18.READY STEADY GO
19.ローリン
予約特典：ステッカー(※通常盤Blu-rayのみ対象となります)
【レコード盤(重量盤3LP／限定生産／プレイパス(R)仕様)】
※ライブ音源をレコード盤3枚に収録
UMJK-9135/7 ￥9,350(税込)
※プレイパス(R)(音源をダウンロードできるQRコードを封入)
※プレイパス詳細：https://playpass.jp
▼SIDE A
1.トランペット
2.COME TOGETHER
3.アンチェイン
4.ある朝
▼SIDE B
1.BECAUSE
2.声
3.スカイブルー
▼SIDE C
1.LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-
2.抱きしめたい
▼SIDE D
1.24時
2.DIABLO 〜HASHIKA〜
3.あの娘のスーツケース
4.LOVE ROCKETS
▼SIDE E
1.咆哮
2.ギムレット
3.ブラックバードカタルシス
▼SIDE F
1.ヘッドライト
2.READY STEADY GO
3.ローリン
【限定BOX】
・Blu-ray＋レコード盤＋Photobook(68P)
・重量盤3LP／限定生産／プレイパス(R)仕様(レコード盤のみ)
UMXK-9041 ￥19,800(税込)
※ライブ映像とライブ音源、PhotobookをLPサイズボックスに収めた豪華パッケージ。
※プレイパス(R)(音源をダウンロードできるQRコードを封入)
※プレイパス詳細：https://playpass.jp
■レコード盤「April」
UMJK-9134 ￥2,750(税込)
RECORD／重量盤12inch／限定盤
内容：2023年4月までにレコーディングした新曲3曲を収録。
※2024年4月3日にリリースEP「April」をレコード盤として発売
▼SIDE A
1. サイダー
2. S.P.L
▼SIDE B
1. I SAW THE LIGHT
■レコード盤「月夜の残響 ep.」
UMJK-9133 ￥2,750(税込)
RECORD／重量盤12inch／限定盤
内容：2022年12月7日リリース「月夜の残響ep.」をレコード盤として発売。
※映画「THE FIRST SLAM DUNK」のオープニング主題歌「LOVE ROCKETS」を収録
▼SIDE A
1. 咆哮
2. トランペット
▼SIDE B
1. スカイブルー
2. LOVE ROCKETS
■＜WEEKEND LOVERS 2024 “with You”＞
▼＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞
出演：LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)
日程：2024年7月28日(日)
会場：新潟県湯沢町苗場スキー場
出演ステージ：RED MARQUEE
※タイムテーブルは後日発表
https://www.fujirockfestival.com/
▼＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO＞
出演：LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)
8/17 RSR Guest : イマイアキノブ , 斉藤和義 , 村越 “HARRY” 弘明 (THE STREET SLIDERS) , YONCE (Suchmos , Hedigan's) , and more…
日程：2024年8月17日(土) ※雨天決行・オールナイト開催
Open 10:00 / Live Start 12:30 / Live End 05:00(18日)予定
会場：石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
※北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目
※出演ステージ・タイムテーブルは後日発表
https://rsr.wess.co.jp/2024/
関連リンク
◆The Birthday レーベルサイト