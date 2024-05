DIR EN GREYが、2024年3月に4年ぶりとなるヨーロッパツアーを開催。その最終地であるドイツ・ベルリン公演を収めたライブフィルムを今秋より劇場公開することは既報のとおりだが、この度、作品のタイトルとポスタービジュアルが解禁された。タイトルは『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈』。過去アルバムを軸に構成されたヨーロッパツアーで、時を経ても“残響”のようにDIR EN GREYの楽曲が今なお鳴り響き続けている様子とともに、人と楽曲が“血脈”のような濃厚な関係で結ばれ、楽曲とそこに残る絆と想いを感じることが出来る。

作品概要

タイトル:

DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of Withering to death.〜

DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of UROBOROS〜



公開:2024年秋、 2作連続ROADSHOW

コピーライト:©FW

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

公式サイト:https://liveviewing.jp/direngrey_film/

公式X:@direngrey_film

特報映像:Youtube URL https://youtu.be/Tn-SCwwXchU

ポスタービジュアルは「国境を超え、共鳴する―」というコピーが中央に配置され、臨場感あふれる演奏中のメンバーそれぞれが、彩り豊かなライティングに照らされた印象的なビジュアルとなっている。なお、ライブフィルム『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈』はライブシーンに加え、その舞台裏やメンバーのインタビュー等も盛り込んだ作品となる予定。2日間異なる内容で行われたライブの構成を踏襲し、ライブフィルムでも本編の内容、上映期間を分けて、3月30日公演を「〜mode of Withering to death.〜」、3月31日公演を「〜mode of UROBOROS〜」として今秋2部作で劇場公開する。