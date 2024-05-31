稲葉浩志、楽曲「NOW」がReebokのCMソングに決定＋本人出演CM公開「私自身の熱がこのシューズに」
稲葉浩志が6月26日、10年ぶりのソロアルバム『只者』をリリースする。同アルバム収録曲「NOW」が、“Reebok × Koshi Inaba「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」”CMソングに決定した。同時に、稲葉浩志本人が出演するCM映像が、Reebok オフィシャルYouTubeチャンネルにて本日5月31日正午より公開となった。
◆稲葉浩志 動画 / 画像
2024年に30周年を迎えたリーボックの代表的アイコンプロダクトであるインスタポンプフューリーの30周年セレブレーションスペシャルプロジェクトとして、稲葉浩志とのコラボレーションプロダクト「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」の発売が決定した。プロダクト名でもある“MAGMA”は、1997年にリリースした稲葉浩志初のソロアルバムでもあり、ソロ活動の原点でもある『マグマ』のCDジャケットからインスピレーションを受けて完成した。
さらに、そのメイキング映像として「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」の制作過程からCM撮影までがB'zオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中だ。なお、CMソングとして起用される「NOW」は6月1日(土)より主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信がスタートする。以下に、稲葉浩志のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「この度は Reebok 社に INSTAPUMP FURY 94 MAGMA モデルを製作していただき大変光栄です。インスタポンプフューリーはプライベートでもよく履いていますが、変幻自在のカスタマイジングに対応できるデザインと優れた機能性を兼ね備えた画期的なシューズです。
カスタムモデルのお話をいただいた時、すぐに思いついたのは、自分のソロとしての創作活動の原点である「マグマ」というアルバムのジャケットの色合いを使用したい、ということでした。
自分の中に渦巻く思いや音をなんとか表現したいという、当時の私自身の熱がこのシューズに写し取られています。
そんなウブな情熱を感じながらみなさんにも履いていただけたら嬉しいです」
──稲葉浩志
◆ ◆ ◆
■楽曲「NOW」配信情報
※Reebok「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」CMソング
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240531.html
■Koshi Inaba × Reebok スペシャルコラボレーション「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」
▲＜BLACK / ORANGE＞
受注受付開始：2024年5月31日(金)正午〜
▼＜BLACK / ORANGE＞販売店舗
・リーボック公式オンラインショップ(https://reebok.jp)
・Reebok 直営店(アウトレット店舗を除く)
・Musing (https://musing.jp/shop/IF94MAGMA/)
購入特典：一足ご購入につき、MAGMA design sticker ORANGE ver.を1枚プレゼント。ステッカーは商品箱に同封。
▲＜WHITE / RED＞
受付開始：2024年6月3日(月)正午〜
▼＜WHITE / RED＞ ※B’z PARTY限定モデル
※申込み方法は、B’z Official Fan Club “B’z PARTY” HPをご覧ください。
購入特典：一足ご購入につき、MAGMA design sticker RED ver.を1枚プレゼント。ステッカーは商品箱に同封。
■6thソロアルバム『只者』
【PREMIUM EDITION (CD+DVD)】BMZV-8067 ￥8,800(税込)
▼初回出荷生産分のみ特別仕様
・ロングボックス仕様のパッケージ
・撮り下ろしフォトを使用したロングポスター[A]封入(H655×W145mm)
【PREMIUM EDITION (CD+Blu-ray)】BMZV-8068 ￥8,800(税込)
▼初回出荷生産分のみ特別仕様
・ロングボックス仕様のパッケージ
・撮り下ろしフォトを使用したロングポスター[B]封入(H655×W145mm)
【通常盤 (CD)】BMCV-8069 ￥3,520(税込)
▲PREMIUM EDITION 表面
▲PREMIUM EDITION 裏面
▲通常盤
▼CD収録曲 ※全形態共通
01. ブラックホール
02. Starchaser
『TCK(東京シティ競馬)』2024年度CMイメージソング
03. Stray Hearts
フジテレビ系木曜22時ドラマ『あなたがしてくれなくても』主題歌
04. 我が魂の羅針
スマートフォン向けゲーム『アスタータタリクス』エンディングテーマ
05. VIVA!
06. NOW
07. 空夢
08. Chateau Blanc
09. シャッター
10. BANTAM
日本テレビ系『スッキリ』2月エンディングテーマ
11. 気分はI am All Yours
12. cocoa
▼DVD / Blu-ray 収録曲
＜Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜＞
01. 愛なき道
02. The Morning Call
03. Stay Free
04. Golden Road
05. I AM YOUR BABY
06. Salvation
07. 念書
08. 正面衝突
09. BLEED
10. 静かな雨
11. 波
12. Little Flower
13. NOW
14. Okay
15. YELLOW
16. 羽
17. 遠くまで
18. ハズムセカイ
19. あの命この命
20. BANTAM
21. CHAIN
22. oh my love
https://bz-vermillion.com/news/240517.html
■＜Koshi Inaba LIVE 2024 〜en-Zepp〜＞
open16:00 / start17:00
＜en-Zepp 2＞6月09日(日) Zepp Haneda(TOKYO)
open16:00 / start17:00
＜en-Zepp 3＞6月11日(火) Zepp Haneda(TOKYO)
open17:00 / start18:00
＜en-Zepp 4＞6月13日(木) Zepp Haneda(TOKYO)
open17:00 / start18:00
＜en-Zepp 5＞6月15日(土) Zepp Haneda(TOKYO)
open16:00 / start17:00
＜en-Zepp 6＞6月16日(日) Zepp Haneda(TOKYO)
open16:00 / start17:00
https://bz-vermillion.com/en-zepp/
■＜Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜＞
6月23日(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
6月29日(土) 有明アリーナ
6月30日(日) 有明アリーナ
7月06日(土) 大阪城ホール
7月07日(日) 大阪城ホール
7月13日(土) マリンメッセ福岡B館
7月14日(日) マリンメッセ福岡B館
7月20日(土) Kアリーナ横浜
7月21日(日) Kアリーナ横浜
7月27日(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月05日(月) 札幌文化芸術劇場hitaru
8月07日(水) 函館市民会館(大ホール)
8月13日(火) 津山文化センター
8月14日(水) 津山文化センター
8月17日(土) 広島グリーンアリーナ
8月18日(日) 広島グリーンアリーナ
▼サポートメンバー
Drums：Shane Gaalaas
Bass：徳永暁人
Guitar：Duran
Keyboard：Sam Pomanti
https://bz-vermillion.com/news/231201.html
関連リンク
◆Reebok オフィシャルYouTubeチャンネル
◆稲葉浩志 オフィシャルサイト
◆＜Koshi Inaba LIVE 2024 〜en-Zepp〜＞特設ページ
◆B'z オフィシャルサイト