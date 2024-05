K-POPガールズグループ・PURPLE K!SSが、Japan 2nd Mini Album『ON THE VIOLET』を7月17日にリリース。トラックリスト、ビジュアルを公開した。収録曲は3月にリリースされた最新タイトル曲の「BBB」の日本語バージョンの他、これまでの作品のタイトル曲や人気曲の日本語バージョンの全4曲が収録され、全ての収録曲の作詞を日本人メンバーのユキが手掛けている。

PURPLE K!SS Japan 2nd Mini Album『ON THE VIOLET』2024年7月17日(水)発売<CD収録内容>※全形態共通1. BBB -Japanese ver.-2. Pretty Psycho -Japanese ver.3. 7HEAVEN -Japanese ver.-4. So Far So Good -Japanese ver.-<DVD収録内容>※初回限定盤のみ1. 「BBB -Japanese ver.-」Music Video2. 「ON THE VIOLET」Making Movie<商品形態>初回限定盤(CD+DVD)VIZL-2326 3,960円(税込)・初回限定盤ジャケット・ビジュアル・セルフィーソロトレカType-A(6種ランダム1枚)封入通常盤(CD)VICL-65974 1,980円(税込)・通常盤ジャケット・ビジュアル・セルフィーソロトレカType-B(6種ランダム1枚)封入Solo盤(CD)VICL-65975 1,980円(税込)・メンバー別ジャケット・ビジュアル(全6種ランダム)・セルフィーソロトレカType-B(6種ランダム1枚)封入