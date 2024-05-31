PURPLE K!SS¡¢ÆüËÜ2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖON THE VIOLET¡×È¯Çä·èÄê¡ªÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

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1.BBB -Japanese ver.-
2.Pretty Psycho -Japanese ver.
3.7HEAVEN -Japanese ver.-
4.So Far So Good -Japanese ver.-
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2.¡ÖON THE VIOLET¡×Making Movie
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