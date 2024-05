PURPLE K!SS¡¢ÆüËÜ2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖON THE VIOLET¡×È¯Çä·èÄê¡ªÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

6月からアメリカを皮切りにワールドツアーを展開し、7月に東京・大阪で開催される日本公演を発表するなどグローバルでの活躍に拍車がかかるK-POPガールズグループ・PURPLE K!SSが、7月17日に日本2ndミニアルバム「ON THE VIOLET」をリリースする。待望の日本2ndミニアルバム「ON THE VIOLET」の詳細が発表され、トラックリスト、ビジュアルが公開された。収録曲は、今年3月にリリースされた最新タイトル曲の「BBB」の日本語バージョンの他、これまでの作品のタイトル曲や人気曲の日本語バージョンの全4曲が収録され、全ての収録曲の作詞を日本人メンバーのユキが手掛けた作品となっている。また、アーティスト写真の中でメンバーたちは、オールブラックルックで強烈なカリスマ性を見せた。

初回限定盤には「BBB -Japanese ver.-」のミュージックビデオとメイキング映像が収録されたDVDとセルフィーソロトレカType-A(6種ランダム1枚)、通常盤とソロ盤にはセルフィーソロトレカType-B(6種ランダム1枚)がそれぞれ封入される。さらに7月には東京と大阪でリリースイベントの開催も決定した。詳細は公式サイトで確認することができる。

■リリース情報

日本2ndミニアルバム「ON THE VIOLET」

2024年7月17日(水)発売



【CD収録内容】※全形態共通

1.BBB -Japanese ver.-

2.Pretty Psycho -Japanese ver.

3.7HEAVEN -Japanese ver.-

4.So Far So Good -Japanese ver.-



【DVD収録内容】※初回限定盤のみ

1.「BBB -Japanese ver.-」Music Video

2.「ON THE VIOLET」Making Movie



【商品形態】

<初回限定盤(CD+DVD)>VIZL-2326

価格:3,960円(税込)

・初回限定盤ジャケット・ビジュアル

・セルフィーソロトレカType-A(6種ランダム1枚)封入



<通常盤(CD)>VICL-65974

価格:1,980円(税込)

・通常盤ジャケット・ビジュアル

・セルフィーソロトレカType-B(6種ランダム1枚)封入



<Solo盤(CD)>VICL-65975

価格:1,980円(税込)

・メンバー別ジャケット・ビジュアル(全6種ランダム)

・セルフィーソロトレカType-B(6種ランダム1枚)封入



【オリジナル特典情報】

・チェーン店舗別オリジナル購入特典

下記チェーン店舗・オンラインストアにてPURPLE K!SS 日本2ndミニアルバム「ON THE VIOLET」をお買い上げの方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。



<対象商品>

PURPLE K!SS 日本2ndミニアルバム「ON THE VIOLET」



<対象店舗>

タワーレコード全国各店/タワーレコードオンライン:ポストカードA

HMV 全国各店/HMV&BOOKS online:ポストカードB

VICTOR ONLINE STORE:ソロトレカ(6種ランダム1枚)

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:クリアトレカ(6種ランダム1枚)

セブンネットショッピング:アクリルチャームミニキーホルダー(6種ランダム1種)

※絵柄は後日公開します。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス では、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご希望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。

※Amazon.co.jpのSolo盤特典「メガジャケ」は、全6種からランダム1種のお届けとなります。



■イベント概要

PURPLE K!SS Japan 2nd mini Album「ON THE VIOLET」リリース記念サイン会

[第1回] サイン会(メンバー全員) 各部30名様 / 合計90名様(抽選)

会場:大阪府内某所

日時:2024年7月16日(火) 16:00〜 17:30〜 19:00〜



[第2回] サイン会(メンバー全員) 各部30名様 / 合計90名様(抽選)

会場:東京都内某所

日時:2024年7月21日(日) 12:30〜 14:00〜 15:30〜



PURPLE K!SS Japan 2nd Mini Album 「ON THE VIOLET」リリース記念イベント

開催日:2024年7月18日(木)

会場:ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 B2F ヨドバシホール



開催日:2024年7月19日(金)

会場:タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

※詳細は後日発表いたします。



■関連リンク

PURPLE K!SS 日本公式サイト